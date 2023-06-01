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【晴報專訊】姜濤最近推出新歌《Dummy》自嘲要打頭敲醒自己，藉歌曲提醒自己要接受不同聲音。昨日姜濤到商台接受《叱咤樂壇》訪問，重提一月叱咤頒獎禮上的演出，他透露翻看片段時的感受︰「好辛苦捱過三分鐘，我同大家一樣都好難捱。」對自己表演十分不滿的姜濤，自爆向公司提出雪藏自己，好好反省及沉澱下來。

姜濤灌錄新歌《Dummy》時，特別邀請中文老師糾正咬字。（IG圖片）

姜濤昨日接受商台訪問，首次剖白在《叱咤頒獎禮》演出失準後，自己近半年的心路歷程。DJ謝茜嘉問叱咤演出對他影響很大？姜濤說︰「話無影響就一定係假，（落台後唔滿意？）已經知道有啲唔對路，無諗過之後報道係海量，係我入行五年來比較deep（沉重）嘅一段時期。」姜濤向來緊張自己的演出，但一直不敢翻看當晚表演，「我隔咗個幾月都唔敢睇，後來的起心肝，知道唔可以再逃避，於是我喺屋企開嚟睇，好辛苦捱過三分鐘，我同大家一樣都好難捱，真係好難捱；我無後悔做呢個表演，做歌手係表達當下情緒，但的確唔成熟同埋脫離表演本質。」

姜濤昨日公開跳女團BLACKPINK成員Jisoo的「開花舞」。（IG截圖）

自認不成熟

姜濤自爆曾打算沉澱一下，不出歌一年，更考慮過拒絕辦個人演唱會，並向公司提出要求雪藏自己，「嗰段時間成日跑山，同公司講『不如你哋雪我啦』，前幾年真係衝太快，太多嘢太快得到，好容易迷失，我覺得係上天安排要我靜下。」幸好姜濤最終轉念，推出《Dummy》來自嘲，才成功釋懷，「每件事都有兩面，唔好嘅事睇到背後嘅意義，都可能成為一件好事。」

姜濤在IG出po擔心在電台外守候的粉絲辛苦，完成訪問後，他主動為粉絲簽名，十分貼心。（IG截圖）

姜濤重遇曾經在個人FB批評他的梁文禮（左一），完全沒有芥蒂。（IG截圖）







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