落選港姐鞏姿希遊東京迪士尼犯大忌？於女廁拍遊客被斥冇常識？

2018年落選香港小姐選舉的鞏姿希,在無綫娛樂新聞台做主播一段時間,沒有太大作為,之後被調至戲劇組,曾客串在《愛回家之開心速遞》演出。早前傳出她失靠山,令自己存在感驟降,未見有其他工作。投閒至散的她近日去了東京旅行,存在感低點到做了遊客常犯的失禮行為。

曾經有段時間在無綫娛樂新聞台做主播的鞏姿希,隨後調去戲劇組,客串做過《愛回家之開心速遞》,並沒有太多演出機會。平時會主動在IG分享自己的日常生活和性感照片。近日就分享自己有假期,去日本旅行,甚至去她最喜歡的迪尼樂園。

她自稱這次是「一人旅」,在樂園見到很多自己喜歡的角色,見到立即忍不住影相,「Tokyo Disney’s always magical but meeting the Pinocchio family for the first time is just extra special. Hope the little video will put a smile on your face。東京迪士尼真係最夢幻嘅地方,完全冇諗過會見到Pinocchio,勁開心的一日,每次睇條片都會笑,希望佢地的可愛,可以感染到你哋啦!」

在旅程中,她忍不住影低所見所聞,有分享症還想跟大眾分享。她繼而在限時動態分享了兩張照片,竟然是在樂園的女洗手間內拍照,影著兩個玩家抱著大公仔去廁所。雖然沒有明文規定禁止拍攝,但為免影響到別人以及涉及別人私隱,都盡量避免在洗手間內影相,相信是常識吧!

而兩張照片,其實是交代她在樂園內見到其他遊客抱著大公仔,她刻意為該兩位女士遮樣,第一張寫道,「東京迪士尼會見到好多人打扮得好Disney,仲有好多人帶自己嘅公仔去,我排隊去洗手間嘅時候,見到兩位小朋友,本身已經覺得好可愛。」另一張,影著廁格門口,「跟住更可愛的情節,兩個去Toilet閂埋門,同一時間將佢哋2個掛咗喺門,Dut個頭出嚟,雖然有諗會唔會唔乾淨,不過真係好得意。」

入行6年的鞏姿希,工作上沒有出色表現,但是非就儲落不少,2022年拍攝《明星運動會》期間,被同事影到她好主動,向總經理曾志偉派心心。之後她拍《全能司儀選拔大賽2022》,被幕後人員大爆她人緣差,批評她見高拜見低踩,所以好多工作人員感討厭,背後封她為「白面女鬼」。







