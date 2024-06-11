落選港姐鞏姿希遊東京迪士尼犯大忌？於女廁拍遊客被斥冇常識？

2018年落選香港小姐選舉的鞏姿希，在無綫娛樂新聞台做主播一段時間，沒有太大作為，之後被調至戲劇組，曾客串在《愛回家之開心速遞》演出。早前傳出她失靠山，令自己存在感驟降，未見有其他工作。投閒至散的她近日去了東京旅行，存在感低點到做了遊客常犯的失禮行為。

曾經有段時間在無綫娛樂新聞台做主播的鞏姿希，隨後調去戲劇組，客串做過《愛回家之開心速遞》，並沒有太多演出機會。平時會主動在IG分享自己的日常生活和性感照片。近日就分享自己有假期，去日本旅行，甚至去她最喜歡的迪尼樂園。

她自稱這次是「一人旅」，在樂園見到很多自己喜歡的角色，見到立即忍不住影相，「Tokyo Disney’s always magical but meeting the Pinocchio family for the first time is just extra special. Hope the little video will put a smile on your face。東京迪士尼真係最夢幻嘅地方，完全冇諗過會見到Pinocchio，勁開心的一日，每次睇條片都會笑，希望佢地的可愛，可以感染到你哋啦！」

在旅程中，她忍不住影低所見所聞，有分享症還想跟大眾分享。她繼而在限時動態分享了兩張照片，竟然是在樂園的女洗手間內拍照，影著兩個玩家抱著大公仔去廁所。雖然沒有明文規定禁止拍攝，但為免影響到別人以及涉及別人私隱，都盡量避免在洗手間內影相，相信是常識吧！

而兩張照片，其實是交代她在樂園內見到其他遊客抱著大公仔，她刻意為該兩位女士遮樣，第一張寫道，「東京迪士尼會見到好多人打扮得好Disney，仲有好多人帶自己嘅公仔去，我排隊去洗手間嘅時候，見到兩位小朋友，本身已經覺得好可愛。」另一張，影著廁格門口，「跟住更可愛的情節，兩個去Toilet閂埋門，同一時間將佢哋2個掛咗喺門，Dut個頭出嚟，雖然有諗會唔會唔乾淨，不過真係好得意。」

入行6年的鞏姿希，工作上沒有出色表現，但是非就儲落不少，2022年拍攝《明星運動會》期間，被同事影到她好主動，向總經理曾志偉派心心。之後她拍《全能司儀選拔大賽2022》，被幕後人員大爆她人緣差，批評她見高拜見低踩，所以好多工作人員感討厭，背後封她為「白面女鬼」。