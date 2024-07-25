25/07/2024
男人都有更年期！男士更年期症狀有早洩兼勃起障礙？仲會囉嗦、變矮！幾歲來臨？10個問題即Check是否踏入更年期！一類食物有助延緩衰退
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
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提到更年期，不少人可能也會以為是女性專屬，但大家是否知道男性都有更年期嗎？原來男性更年期和睪固酮水平下降有關！睪固酮在30歲後便會逐漸減少，每年跌xx %咁多！除了心煩氣燥，男性更年期還會有甚麼徵兆？健忘、發牢騷都關事！想知自己或另一半是否步入更年期，有10個基本指標可以參考！在更年期間想補充男性荷爾蒙，除了食藥打針，又可如何從日常生活入手改善？飲食、下肢運動、曬太陽同樣重要！種種關於男性更年期的冷知識，即聽專家分享！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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