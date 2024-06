JW《十大中文金曲頒獎典禮》獻唱忘詞狂「出貓」被批欠專業！否認拜金默認有追求者

加入最愛專欄 收藏文章

《十大中文金曲頒獎典禮》在九展Star Hall舉行,雖然是樂壇頒獎禮的一大盛事,不過出席的歌手人手並不多,令到現場氣氛麻麻。JW王灝兒獲頒「優秀流行歌手大獎」,她在台上獻唱歌曲《13歲的天堂》時,竟然忘記歌詞,要用到Old School的「掌心雷」解決,認真失威!

JW剛剛完成廣州演唱會返港,見她身形翻脹不少,穿上又長又厚的上衣,加上短褲高踭鞋示人。JW在台上獻唱《13歲的天堂》時,見她神情特別緊張,原來是怕忘記歌詞,一邊唱一邊偷望左手上疑似寫好歌詞的「貓紙」,整個過程至少偷望5次,幸好最終順利完成演出。不過就算港台直播畫面已經刻意拉得好遠,但仍「出賣」她的「出貓」的過程,不少網友都批評她欠專業,亦有人笑問她的手掌到底可以「容納」幾多隻中文字。

事後,JW在IG「自首」認衰,而現場MC張天賦都有嘲笑JW,並跟她的掌心雷合照留念,JW留言說:「yes guilty af. Im sorry my brian has been memorizing a zillion songs this month. Max Capped joh(係呀,好內疚,對唔住我個腦呢個月已經記咗好多好多首歌,已經超出上限)」好啦,既然JW乖乖認錯,相信大家都會原諒你,畢竟你唱完演唱會又完成音樂劇,偶有失手都會體諒。

JW今次是宣布跟前男友葉韋彤(Tazan)分手後首次接受傳媒訪問,全程笑到四萬咁口,似乎未有受分手一事影響心情,她表示:「其實呢件事(分手)係1月時候發生,所以心情OK,專注自己事業上面,完成埋演唱會同百老匯音樂劇。生日都係同朋友、屋企人一齊度過,其實我而家係享受生活,努力工作咁樣。(再見亦是朋友?)我哋仲係朋友,(緋聞朱敏瀚?)朱敏瀚真係真係朋友嚟呀咋,你哋唔使再講佢係我緋聞,我分手又走去問佢回應,其實都唔關事。」她表示現時人生最重要開心,不過感情生活就會低調處理,對於拜金之說,她表示:「最緊要身邊嘅人知道我係咩人,父母家人、好朋友、同事知我係咩人,咁樣最重要,呢一行一定有唔同聲音,有啲嘢要聽,有啲唔使聽。」她表示感情事隨緣,默認有追求者,所以選擇先雪卵,其他一切隨遇而安。

《第45屆十大中文金曲音樂盛典》完整得獎名單:

【十大中文金曲獎】

曾比特《魔氈》

雲浩影《回憶半分鐘》

洪嘉豪《只要你不尷尬》

Dear Jane《為何嚴重到這樣》

張敬軒《隱形遊樂場》

馮允謙《給你幸福所以幸福》

魏浚笙《遺忘了初心的我們》

陳柏宇《懷舊是一種品味》

Gin Lee《企好》

MC《世一》

【最優秀流行男歌手大獎】:MC張天賦

【最優秀流行女歌手大獎】:Gin Lee李幸倪

【全球華人至尊金曲】:MC張天賦《世一》

【優秀流行歌手大獎】

曾比特

馮允謙

AGA江海迦

魏浚笙

陳柏宇

JW

泳兒

炎明熹

Gin Lee

MC張天賦

【最佳樂隊/組合大獎】

金獎:Dear Jane

銀獎:Lolly Talk

銅獎:Beanies

【最佳中文唱片獎】

組合:Dear Jane《X》

女歌手:菊梓喬

男歌手:MC張天賦《This Is MC》

【最有前途新人】

金獎:Sica

銀獎:詹天文

銅獎:林智樂

優異獎:梁樂童、Nancy Kwai及乙女新夢

【CASH 最佳創作歌手獎】

金獎:馮允謙

銀獎:AGA江海迦

銅獎:陳明憙

【優秀流行華語歌曲獎】

金獎:張學友《又十年》

銀獎:五月天(feat.告五人)《唯一》

銅獎:劉德華《道理都懂》

【 最佳進步大獎】

金獎:Lolly Talk

銀獎:周吉佩

銅獎:CY 陳宗澤







《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇