姚子羚睇日本女團Avantgardey跳舞騷！與隊中撞樣「孖生妹妹」相認！相似度達9成比親妹更似樣？

姚子羚一向有「表哥」的花名,經常被網友整蠱將她雙眼P到勁細,製造不少搞笑「惡搞圖」,但子羚一向玩得,從沒有介意,樂樂大方。日本舞蹈天團Avantgardey早排多次來港宣傳,不少網友都指其中一位成員Nona「撞樣」,子羚昨晚趁她們開騷,特別去捧場,更跟這位「孖生妹妹」Nona合照,相似度達9成,比她的親生妹妹饒慧珊還要似。

日本舞蹈天團Avantgardey昨晚集合全體17位隊員於亞博舉行專場《Shall We Dance》,為亞洲巡迴的第二站!除了80年代的復古造型外,其中五位成員更cosplay美少女戰士大跳主題曲《Moonlight傳說》!為配合香港演出,全員更以廣東話版的《跳舞街》來演出這首令她們成為全球注目的首支音樂作品。廣東歌的演出曲目,除了大家已期待的《今期流行》及《打雀英雄傳》外,Avantgardey亦跳了鄭秀文的《煞科》和黎明的《Sugar in the Marmalade》。很喜歡星爺的Avantgardey,早前亦曾與偶像互動,為了向星爺致敬,她們再次演繹《周星翅》外,亦在《跳舞街》舞台上加插了和星爺通話的對白!

姚子羚、鍾舒漫、王君馨、蔡思貝及衞詩都有捧場,五女玩到非常High,在場外扮Avantgardey的舞步拍片之餘,完騷後更走到後台跟Avantgardey合照留念。其中一向被指跟姚子羚撞樣的Nona正式跟本尊「相認」,場面非常搞笑又尷尬,她跟Nona合照擺出多個鬼馬表情,跟Nona平日表演的表情包,相當有趣。姚子羚留言說:「之前有報道說我倆長得像~終於見到本尊啦~好開心見到Nona!她真的很可愛~除了跳舞ichiban之外,表情表達也真的太su go i!Nona還follow了我~太感動了!」連好友洪永城、陳敏之及楊秀惠等都紛紛留言讚似樣,而Nona除了Follow子羚IG外,更禮貌留言說:「It was pleasure to meet you! and Thank you for coming to our show. Hope to see you again. (好榮幸認識到你,多謝你嚟睇我哋演出,希望下次再見)」

姚子羚跟Nona長得相似,並比姚子羚親妹饒慧珊還要似,饒慧珊曾經是NOWTV財經主播,臉圓圓跟家姐瓜子口臉不太相似,不過兩人的笑容都非常甜,而且兩姊妹都愛錫小動物,經常一齊放狗。至於Nona私底下是一名短髮女生,淡妝的她清秀斯文,相比起表演時的濃妝更加有氣質。







