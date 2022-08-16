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【晴報專訊】3日內2童危殆。有27個月大男童上周五（12日）發燒感冒，昨凌晨喘鳴，出現嘶哮症需插喉，病情危殆；其5歲胞姊及父親亦染疫。醫管局指，多了染疫童喉嚨發炎，或致嘶哮症急增，促父母見異狀速到急症室求診。

近期多宗幼童染疫危殆，專家呼籲，幼童即使有哮喘、鼻敏感和濕疹等敏感症仍可打疫苗。

衞生防護中心指，3歲以下確診比例微增，確診者應避免與兒童一同「居家隔離」。另局方研啟動第3階段病床調配，或重啟亞博館治療中心。

港多4,896宗確診，1,783人留院，最少89人不足11歲，2人危殆；12至19歲群組有1人嚴重。醫管局總行政經理劉家獻指，有27個月大男童上周五發燒及有感冒病徵，昨凌晨呼吸急促，有喘鳴聲，入院核酸陽性，CT值達14.8，即病毒量高，其後有嘶哮症，須插喉輔助呼吸，現於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，情況危殆。男童父上周二（9日）快測陽性，2日後確診；5歲胞姊上周六（13日）快測陽性，翌日確診；而男童及胞姊均無打針。

另上周六確診的5歲9個月大女童仍危殆，病毒分析為L452L，料為主流的BA.2.2；其11歲姐姐亦留院，相信病毒同源，情況穩定。

劉透露，不同醫院兒科醫生反映多了兒童確診後喉嚨發炎，或致氣管及支氣管腫脹，併發嘶哮症，嚴重者氣管完全閉塞而窒息，籲應及早入院控制。而病童初期有高音喘鳴等異狀，惟當氣管嚴重閉塞或致「入唔到氣」變無聲。

傳染病處主任張竹君指，3歲以下感染比率由早2周的1.5%微升至近2周的1.8%；3至9歲則維持5.5%。她指輕症患者想留家隔離，惟若家有幼童、長者、孕婦等高危人士，或致傳播，促應赴社區隔離中心。

港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華指，新變種多集中攻擊小朋友，上月底至今6名重症兒童均無打針，近期兒童染疫情況不尋常，嘶哮症僅是「冰山一角」，「好多未到嚴重程度，未必在呈報系統反映。」

6旬翁快測陰翌日亡 入院揭陽性

政府專家顧問劉宇隆呼籲，兒童即使有哮喘、鼻敏感和濕疹等敏感症仍可打疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵指，日內會去函學校，把到校接種門檻由30人降至10人。

另昨有4名長者離世，年介63至91歲，3人未齊針。有63歲翁本月7日快測陽性，無求醫紀錄，上周六快測轉陰，翌日胸口痛，一度無心跳，入院檢測陽性，CT值僅22.8，前日心跳停頓死亡，已交死因庭跟進。劉提醒6旬以上長者，縱無病徵亦應盡快求醫。昨有230名新患者入院，劉家獻指研啟動第3階段病床調配，有需要時重啟亞博館治療中心，非緊急服務如內窺鏡等或暫緩。

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