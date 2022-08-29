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【晴報專訊】疫情再升溫，昨多9,708人感染，創近5個月來新高。衞生防護中心指，BA.4或5已佔總個案50.5%，料成主流病毒，疫情升勢加快，單日突破萬宗在預期之內。公院現有2,453人留醫，北大嶼山醫院香港感染控制中心（HKICC）及亞博館治療中心接收近800人，均已8成滿。

醫管局指為集中資源抗疫，14間普通科門診今起暫停或削減診症，已預約者要改赴指定藥物補充診所取藥。

本地感染昨增9,495宗，輸入個案多213宗，較前1日升近15%，亦是3月26日以來新高。港大即時病毒有效繁殖率達1.4983。傳染病處主任張竹君指，BA.4或5升至佔單日總個案50.5%，超越BA.2.2的43%，料成本地主流病毒株。隨疫情升勢加快，突破1萬宗屬預期之內，政府昨起已要求參與8人以上宴會者須快測，促市民赴宴前在家中完成，無論是否康復者均應檢測。

參與8人以上宴會者須快測，市民入場前出示快測證明。

遙距診症及指定診所 配額增至3300

公院單日亦多339人入院，累計2,453人留醫。HKICC的750張病床，已收599人；亞博館治療中心的200張病床，已收177人。沙田慈氏護養院療養科病房爆群組，3病人及1名職員染疫。另多10人病逝涉8男2女，年介62歲至99歲，一半人料死因與新冠相關，當中有91歲翁無打針，曾好轉入北大嶼山醫院復康，惟5日後再轉差，上周六（27日）離世。其餘一半死者有癌症等重病，死因與新冠關係存疑，當中3人昏倒送院後始揭染疫。

醫管局集中人手及資源，進一步加強指定診所及遙距診症服務。

醫管局總行政經理李立業指，為集中資源抗疫，14間普通科門診診所今起會暫停或減少診症時段，已預約的長期病患可到藥物補充診所取藥，其他病人可改赴私家或其他門診求醫；公院部分非緊急手術、日間服務亦要延期。李指，遙距診症及指定診所配額，會相應由2,200個提升至3,300個，現無硬指標加開指定診所。

私院方面，364個床位已收237名公院轉介病人，使用率達65%。李指，早前轉介確曾「出現問題」，需花時間溝通及協調，現已開始熟習，私院收症速度亦提升，強調雙方目標一致，不應歸咎某一方「問題較大」。

另外，5間院舍有6名院友確診，20人檢疫。院舍職員本周五（2日）起要隔日核酸檢測，但30日內曾確診者可豁免。

食環署則指，上周六與警方聯合巡查逾600間食肆及酒吧，向13名處所負責人展開檢控，並發出95張定額罰款通知書，相關人士涉違黃紅碼等防疫規定。







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