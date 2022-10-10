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【晴報專訊】疫情令港人及醫療機構體會遙距醫療將成新趨勢。醫管局自2019年底至今，已向逾4.5萬人次提供多元化遙距醫療服務，包括視診和外展服務等。今年8月更與鄉委會合作，助居大澳的8旬婆婆接受視診，免卻長途跋涉覆診。

彭育華（左）指遙距醫療同受醫管局專業指引規管，質素與傳統服務無異，旁為黃立己。

醫管局冀在1至2年內把遙距診症及派藥服務等擴至聯網所有專科，並提供電子病假紙、及推動跨專科合作，讓病人不用排期，便可在線上即時獲專科醫生會診意見。

「HA Go」流動應用程式推出至今近3年（資料圖片）

由2019年底12月推出「HA Go」流動應用程式至今近3年，醫管局已向逾4.5萬人次提供多元化遙距醫療服務，包括為逾2萬人次作醫生視診、線上外展服務助逾1.4萬人次、及分別為5,000及6,000人次提供遙距專職醫療，以及護士診所、精神科日間醫院服務等。面對第5波疫情嚴峻，系統亦新增功能，讓新冠患者預約指定診所或視診，以及在即日或翌日送藥到戶。

3年逾4.5萬人次使用遙距醫療

該局醫療信息主管彭育華憶述，當時僅有1至2周籌備指定診所的線上服務，幸順利增大眾對遙距醫療的接受度。她指，遙距醫療同受醫管局專業指引規管，質素與傳統服務無異，惟新冠患者外，暫只有經醫護人員挑選、病情穩定和不需接受臨床檢查的病人可參與。

該局總行政經理（聯網運作）黃立己稱，遙距外展服務可讓醫護「有時間睇多幾間院舍嘅病人」，而遙距藥物諮詢則有助藥劑師了解重複配藥者的狀況，局方今年8月更與大澳鄉委會合作推遙距醫療先導計劃，方便偏遠地區病人。

居離島長者 免舟車勞頓

患內科疾病的8旬陸婆婆便是計劃首名參加者，她以往需定期由大澳遠征至北大嶼山醫院老人科覆診，且每次需待子女請假回家接送，但在鄉委會職員協助下，她早前到鄉委會辦公室內接受視診，毋須再舟車勞頓。

黃說，局方已跟梅窩鄉委會商議推出類似計劃，冀在1至2年內把遙距醫療及派藥服務，擴至聯網所有專科。另正研究推出電子病假紙及到診證明書，以及探討跨專科合作，如當普通科醫生認為病人要諮詢骨科醫生意見時，可不用排期，即時在線上聯繫，完善遙距醫療配套。







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