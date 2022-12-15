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【晴報專訊】港府甫取消旅客黃碼，輸入病例昨即爆升至896宗，創9月放寬旅客入境以來新高。

HAEOC自動收集不同方位數據，包括急症室實時影像等。醫管局質素及安全總監鍾健禮（左）、醫管局高級行政經理龔澤民（右）



公院有3,750人留醫，多35人病逝。醫管局指，為免第5波高峰公院迫爆重演，已成立「緊急應變指揮中心」（HAEOC），自動化整理各聯網及社區數據，包括急症室實時影像，提升應變效率，成功避免非緊急服務再暫停。



確診連續8日破萬，多14,870人染疫，當中896宗為輸入，371人入社區後始陽性；公院昨有3,750人住院，199人重症，包括4名兒童；409人要氧氣治療。多35人死亡。



為將7個聯網資源集中增效率，醫管局今年6、7月間成立HAEOC，自動化收集不同方位數據，包括急症室實時影像等，冀提早預警。HAEOC由醫管局行政總裁高拔陞直接授權啟動，若發生事故，即由各聯網及總部總監或代表等有決策能力高層助陣，避免重演今年2、3月第五波高峰時，大量病人滯留急症室或院外慘況。

監控急症室實況 協調病床





醫管局質素及安全總監鍾健禮指，局方有3層應變架構，首層由聯網或醫院自行解決，次層由重大事故控制中心等協調跨聯網運作，第3層由中央指揮委員會（CCC）等決策全局行動。第5波高峰大批安老院友入急症室，當時未掌握情況，隔離及調床均困難，加上CCC主要負責政策層面，「太急的事，難分秒間調動。」他坦言，若當時能天羅地網「收料」，情況很不同。



設HAEOC後，以數據為本，將病床留給最有需要病人。局方在8、9月及近期疫情波幅中，成功減少非緊急服務需大量暫停。鍾透露，有意在未來1年於各急症醫院增設「醫院指揮中心」，令資源運用更靈活高效。醫管局高級行政經理（感染及應急事務）龔澤民指，過去應變多靠電話一傳一，信息需層層傳遞，效率較低，但HAEOC聯通消防、土拓署等政府部門呈報系統，公院可更快掌握路況等資訊，「日後重大事故如車禍、火災中分流傷者亦更有效率。」







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