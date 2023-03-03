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【晴報專訊】明日大嶼諮詢期未完，外界質疑交椅洲人工島工程可行性及填海是否必要。土木工程拓展署署長方學誠稱，交椅洲海域水深及海泥深度均與最近完成的東涌東及三跑項目相若，甚至水深比石鼓洲人工島更淺，有信心已掌握所需技術，3個人工島之間亦會預留200米水道，減少對水流影響，並保留具生態價值的石珊瑚。

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但有環團質疑，珊瑚及海豚均對環境十分敏感，長達20年的工程不可能無影響，沒有「環保、綠色」填海，批署方淡化問題。

土拓署署長方學誠

方學誠昨在東涌人工島展覽向傳媒表示，生態調查發現交椅洲、小交椅洲及周公島沿岸有石珊瑚群，且有白腹海鵰棲息，當局會避開具生態價值的地點填海。3個人工島會以「Y形」、200米闊的水道分隔，即比城門河更闊，電腦模擬顯示，對水流變動的影響輕微。

近岸填海與人工島分別不大

早前有團體關注深水填海的技術問題，而人工島在全球皆缺乏成功經驗。方學誠稱，交椅洲水深約4至12米，平均8米，以至海泥深度約20米，兩者均與早前三跑及東涌東填海區相若，甚至水深比石鼓洲焚化設施人工島更淺，當局已掌握「深層水泥拌合法」技術。他稱，本港對填海絕不陌生，且從無「爛尾」，認為在技術層面，人工島與以往近岸填海分別不大，僅需更好規劃工程物資運送，有信心可克服各種困難。

但綠色和平資深項目主任陳可淳質疑，海洋生物對水體變化十分敏感，如含氧量、酸鹼及溫度等，去年夏天本港多處珊瑚白化，僅因遊人變多，「干擾到已經會有影響，成20年工程一定干擾到，不停有大型工程船經過，攪起泥沙」，且石鼓洲人工島只有16公頃，與逾千公頃的明日大嶼難作比較，質疑署方試圖將對規劃、環境及工程等範疇的質疑，淡化為純工程技術問題，另填海會為環境帶來不可逆轉影響，不可能有「環保、綠色」填海。

學會指水道無助保育江豚

香港海豚保育學會副會長麥希汶亦說，交椅洲一帶是江豚棲息處，預留水道可謂「完全無幫助」，參考三跑及港珠澳大橋填海對白海豚的影響均大過預期，重建海豚保護區亦未見令海豚再現，且電腦模擬亦有其局限，如大橋興建期間，從未預計過沙洲及龍鼓洲海岸公園會受影響，在種種「前科」之下，目前說法均未能釋疑。





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