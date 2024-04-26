Huawei nova 12s攻年輕市場！定價$2,888！6,000萬像素100°超廣角人像鏡、10通道多光譜色溫感應器，新加任務實時訊息及全景天氣桌布功能，體驗提升！

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HUAWEI已很久沒有新手機在港推出，事隔多月，最近就有nova 12系列。整個系列繼有nova 12s、nova 12SE及nova 12i三款型號，當中以nova 12s最有特色，不單有纖薄輕巧機身，更配備質素不俗的攝影鏡頭，並以$2,888的定價發售。

nova 12設計與上代的nova 11幾乎相同，是次提供了12號色（藍）、白及黑三款配色。其中12號色較特别，藍色的機身以星耀工藝打造，在不同角度以光線照射下，會呈現有層次感的閃耀效果，配合6.88毫米厚度及168克重量，有很好的手感。

nova 12s配備6,000 萬像素100°超廣角人像前置鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

nova 12s沿用nova系列手機設計，藍色機身以星耀工藝打造，在不同角度以光線照射下，會呈現有層次感的閃耀效果。

nova 12s備有5,000 萬像素超感知及800萬像素112°超廣角微距鏡頭。

nova 12s配備2,412 x 1,084解像度6.7吋柔性OLED屏幕，提供93.4%屏佔比，支援120Hz刷新率、300Hz觸控採樣率，以及可顯示10.7億顏色、P3廣色域及1,440 Hz高頻PWM調光等，亦搭載Display Turbo技術及支援 AI HDR高動態範圍顯示等功能，有極高的顯示規格。

nova 12s採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，也支援內存擴展功能為系統提供額外3GB記憶體。筆者試過以安兔兔測試，得到分數有50多萬，效能只屬中規中矩。此外，手機內置了4,500mAh電池，支援66W Huawei SuperCharge Turbo 2.0快速充電，官方稱利用跟機的66W充電器及充電線，15分鐘可充電60%，充滿手機電池亦只需31分鐘。

機身設有立體聲揚聲器，其中一組設於機頂。

另一組揚聲器及USB Type-C介面均設在機底。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

nova 12s設有雙SIM卡插槽，可惜沒有記憶卡的支援。

nova 12s備有6,000萬像素100°超廣角人像前置鏡頭、5,000萬像素超感知與800萬像素112°超廣角微距雙主鏡頭，支援2cm微距拍攝和提供2倍光學變焦及10倍數碼變焦能力，亦配置10通道多光譜色溫感應器及鐳射感測器，能還原照片色彩及提升對焦能力。此外，手機搭載XD Portrait人像引擎，能加強人像拍攝效果。

nova 12s提供的拍攝功能，與一眾Huawei手機相同。

新加入了任務實時訊息功能，啟動指定應用程式在畫面上方會出現視窗膠囊。

nova 12s的5,000萬像素超感鏡頭配合10通道多光譜色溫感應器，可拍攝極高水準的照片。

總結

nova 12s雖硬件接近上代的nova 11，可是手機搭載了EMUI 14，新加入了任務實時訊息及全景天氣桌布等功能，令使用體驗再得以提升。筆者認為nova 12s以 $2,888的定價尚算合理，相片拍攝品質也有保證。

作業系統：EMUI 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,412 x 1,084像素，6.7吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：6,000萬像素100°超廣角（前置） / 5,000萬像素超感知廣角 + 800萬像素112°超廣角微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,500mAh

體積：161.29 x 74.96 x 6.88毫米

重量：168克

售價：$2,888

查詢：Huawei 8128 8810

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Nothing推出新一代耳機

Nothing發表了兩款新耳機Ear 和Ear（a），兩款耳機都提供了雙連接功能，方便在設備之間切換。

Ear針對音質發燒友市場，沿用Nothing耳機的經典透明設計，配備11毫米定製動態驅動單元，並支援LHDC 5.0 和 LDAC 編碼，提供1Mbps和24 bit/192 kHz高解析度音訊串流。耳機擁有智能主動降噪和長達40.5小時的電池續航時間，定價$1,199。

Nothing Ear（a）則是日常音樂夥伴，具有顯眼的黃色設計和強大的主動降噪。耳機支援高解析度音訊和LDAC編碼，並提供最長42.5小時的續航時間，定價$799。

另一方面，Nothing Ear或Ear（a）於今晚七時正開始發售。於尖沙咀連卡佛、旺角西洋菜南街csl及銅鑼灣時代廣場購買Nothing Ear或Ear（a），更可獲贈CMF by Nothing Watch Pro。每個地點限量贈送50隻，先到先得。







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