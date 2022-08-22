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（欲知前事，請看辦公室困獸鬥｜有一種智慧叫「以靜制動」！同事借勢發難，就由他挑事端、惹是非！）

公司規定任何員工都要通過英語測試，測試不合格是不能聘用的。規定涵蓋面是非英語系國家或地區，而對象則由電話接線生至行政總裁，無一破例。

麻子橫蠻無理至極點，他為了要安插自己親信，先是千方百計迫走了阿May，後再強迫人事部主管新井小姐，批准中國分公司聘請一個英文聽讀講寫都不合格的銷售主管。

新井按規定婉言拒絕了麻子要求，麻子仍不罷休，說若來年中國分公司的業務毫無寸進時，新井難辭其咎。

新井和麻子的直屬上司都是亞洲區MD老鬼，他對麻子在開會時連番狙擊新井，視若無睹；對麻子在電郵上不斷推卸責任，置若罔聞。

新井一直堅持公司規定，這也是日本同事可愛之處，對原則執著。

我說︰「你的上司已表了態。」

「他甚麼也沒說，怎會是表了態？」她問。

不表態，不就是表了態嗎？

「此事的道理已經清清楚楚，公司幾十年來從沒破例規定，其實根本不應該拿出來討論。若老鬼堅持公司政策延續性，他只需說一句『公司有規定』便可。但他在麻子的『堅持』上不去堅持公司的政策，正反映他心裏或許不介意麻子的『堅持』。」我說︰「你的上司其實已經默許了麻子這樣說，你只需在回覆麻子電郵時重申公司的規定，但因應麻子要求，會跟進此事。」

我教新井順水推舟，是不想她為難。況且麻子也不是蠢貨，他要攬權，亦要測試上司底線。

麻子所做的一切，完全違反了公司持之以恒的規定和政策，老鬼為求自保，默許麻子種種無理要求，他帶來的破壞力遠超想像。

世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。潮流也分建設和破壞兩種力量，但辦公室破壞性力量的摧毀性，卻來得緩慢和不起眼，從來如是。







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