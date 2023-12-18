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辦公室政治 - 潘少權

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2023-12-18

辦公室生存最佳心態：：Don’t take it personal！玩針對也好，以事論事也好，一於懶理？

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　　同事給我看他做的設計，說：「我有點迷惘。」

 

　　我完全明白他為甚麼迷惘，因為之前有公司高層對他做的設計有不同看法，而且言辭尖銳。他可能因此而太上心。

 

　　或許，他把別人對他設計的想法看得太重，以為批評都是針對他。其實他所聽到的，嚴格來說是意見，只是說話的言辭和語氣比較重，對他們這些年輕同事可能不太適應。

 

　　剛做記者時，給派去北京出差，寫回報館的稿件，完全沒有刋登。直屬上司只是使用官方版本，當時人在北京，有點氣。

 

　　直屬上司從我第一天上班就針對我，所以我認為是他搞鬼。返到香港，直屬上司把我叫入房間，還有幾個同事。他們關上門，把我駡得體無完膚。

 

　　有說我不懂寫稿，有說我路線不正確。意思是我的寫法跟官方論述不同，這樣是十分危險和不正確的。

 

　　原來我的稿觸碰到一些不成文的原則，既然和官方論述不同，自然以官方版本為準了。

 

　　說我不懂寫稿，是懷疑我的能力；說我路線不正確，是質疑我的動機。前者批評雖輕，也代表我不行；後者指控嚴重，更是死罪。

 

　　在北京採訪有做現場錄音，故此據理力爭。房內一個對七、八個，火氣十足，最後他們認為我「死不認錯」。

 

　　以為公司會有所行動，卻沒有下文；之後仍然備受重用。最後知道是老總撐我，或許他以我是無心之失而「敷衍」他們。

 

　　我事後反省，漸漸明白他們的指控。他們認為我的稿不合公司格局，是因為有官方新聞稿作參考，所以非常「肯定」是我錯。

 

　　而我知道自己聽到甚麼，亦有錄音證明，當時並不理解為甚麼官方論述會作微調。只知道我沒有錯。

 

　　但正因為自己知道發生甚麼事，亦讀到官方論述和自己稿件的差異處，便不會把別人的指控看成是刻意針對，即使直屬上司之後仍然針對。

 

　　Don’t take it personal 是在辦公室內生存的最好心態。是懶理別人針對也好，是以事論事也好，總之盡力而為，我行我素。

 

　　辦公室內不把別人的批評take it personal，生活會好過點，心情也會好一點。

 

 

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