人望高處,水向低流,這兩句說話放在今時今日,還適用嗎?水向低流是大自然定律,鐵一般的事實,不過人望高處,就不合時宜了!

由南華早報答讀者提問到今日,不知不覺25年,我生得逢時,見證香港經濟起飛百業興旺人才輩出,到今日「由亂入治」步入「由治及興」,冠蓋滿京華,明明應該很高興,何解斯人獨憔悴?

感觸良多,是因為有讀者問我如何得體有禮貌地婉拒老闆升職的舉薦。以前的我對這種問題一定強硬罵個狗血淋頭,機會擺在眼前竟然不珍惜?做人點可以冇大志!原來讀者之所以想婉拒,是因為工作的機構黃馬褂橫行,冗員充斥。老闆見他盡責勤奮,但想加他人工必須要升職,所以這些年來一直有舉薦。讀者感恩老闆的知遇之恩,只不過升職之後要面對的,不是他想又能夠拆解的,舉步維艱掣肘更多,所以寧願留在目前職位好好繼續做。但三番四次拒絕老闆,不識抬舉得罪老闆一樣冇運行,點算好點做好?

答這位讀者之前先和大家講一個當年的實案,話說一位年青才俊畢業後加入一間美國500強企業的香港office,因為表現出色,幾年後獲老闆們推薦去美國總部工作,同時會為他申請工作證及他舉家的移民申請。這個機會,簡直夢寐以求!去了兩年,工作表現繼續出色備受老闆讚賞,因為要拓展大中華新業務,決定破格提升一個入職只有5年的才俊做新業務主管。但才俊未有立刻應承要求一個禮拜時間考慮。考慮之後認為自己的工作經驗尚淺未能擔此重任,婉拒了升職。

以為件事就此了結,沒想2個月之後突然收到人事部的大信封。才俊的工作表現依然備受老闆讚賞,無法接受自己被解僱,問人事部為甚麼?人事部說是公司policy重整人事架構,大家信不信?幾經波折一番努力好不容易從一位一向提攜不遺餘力的老闆口中得到答案,企業要的是一個有信心果敢一夫當關打硬仗的將軍,他拒絕升職決定了他的下場!

職場行走我的座右銘是Honesty is the best policy!讀者只能向老闆直言,對辦公室政治人事糾紛不擅長,直認自己冇大志亦無不可,因為三番四次作藉口理由做推搪,老闆不是傻的,容忍度絕對有限的。如果這份工還是要繼續做,又如果老闆堅持要升職的話,都總有2個選擇的,接受挑戰兵來將擋水來土掩,或是疊埋心水搵工跳槽走。

你是這位讀者的話,你會如何選擇?







