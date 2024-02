加入最愛專欄 收藏文章

先祝各位讀者龍精虎猛,如意吉祥,笑口常開!

正值新春,應該講吉利說話,欣欣向榮龍年大旺行大運誰不想?但龍年香港經濟,是每況愈下還是谷底反彈?我說香港會有新景象會變好,大家會不會信?唔使問車公,看店舖的空置率,大企業國際金融機構不斷縮減業務規模甚至直接撤出香港;小商戶面對生意下滑周轉困難,經營成本包括租金人工依然高企,一籌莫展!新年過後,情況只會更差,各行各業都有可能出現倒閉潮結業潮,打工仔的飯碗如何保得住?安居樂業,談何容易?

香港人一窩蜂北上消費,搞起帶旺深圳經濟。國內遊客依然來港,農曆新年假期人流湧湧,但絕大部份都是到此一遊,消費花費都是非常極之平民化。有免費煙花睇當然不會走寶,睇完馬上走,不會逗留停留。以前香港靠旅遊業帶動經濟,郵輪客是負擔得起高消費的大客,還有來自世界各地的旅客,來香港食買玩,都不吝嗇腰間錢。如今郵輪不再停泊香港,高質素的旅客不再來港,不斷日夜搞繽紛會能起死回生嗎?

還有投資市場,不論是股票房還是地產,全部一潭死水,資金不來,還要抽走,當年令香港經濟起飛的元素,今日全部不再不在,香港的經濟靠甚麼撐起?憑甚麼走出谷底?憑信念、憑打不死的香港精神、憑香港人的靈活變通……關關難過關關過,香港有甚麼難關未見過未經過?只是香港精神,還有嗎?還存在嗎?還能夠靈活、還有可以變通的可能空間嗎?

不管是身不由己、迫於無奈,還是熱愛香港選擇留低,我們都是留下來的人!既然同坐一條船,同舟共濟,禍福與共,就不能自亂陣腳,更加不能放軟手腳,為自己為所愛的人,一起努力拼下去走出去!所謂「山不轉,路轉;路不轉,人轉;人不轉,境轉;境不轉,心轉。」轉心,轉念,轉思維!

香港需要轉型,行業興衰無可避免,舊的不去新的不來,靠山山倒,靠人人老,靠政府?靠得住嗎?靠自己最好!

Year of the Loong 被揶揄是 Year of the Loan,如果你認同,只能怪你自己不諳世事見識淺薄。要百業興旺需要銀行放水,有loan問可loan,銀根鬆動有得周轉,大小生意才能夠經營下去。今年的財政預算案,可有任何利民紓解舒緩的措施出場?殺到埋身實在沒有時間等運到,頂硬上啦大家!







