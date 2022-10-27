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在整體政治環境平穩的大環境下，二十大報告論述了國家政策的延續和拓展。報告的核心有兩大重點：一為中國式現代化，二為安全與創新。當中，「中國式現代化」兼顧了國家經濟與環境、公平與效率、發展與和平。此外，二十大報告增加了科教興國和國家安全兩章節。與此同時，「大創新」和「安全」在報告中出現的頻率較高，而在報告發佈後，相關板塊明顯受到支持。

目前資本市場主要受到內地經濟形勢和美債和美元指數的上升過急的影響。內地疫情挑戰仍存在，影響未除。內地核心CPI環比處於近6年同期的低位，而內房政策刺激效果有待觀察，地產銷售仍需關注。整體而言，內地經濟仍面對一定的挑戰。在環球趨勢上，聯儲局加息節奏或放緩，但通脹仍高企，美國債券市場的波動或需要在明年才能穩定下來，一系列因素依然影響港股及A股的布局。

自本月中旬後，內地疫情略有好轉，經濟活力亦呈現改善，穩增長持續支持，加上流動性寬鬆，A股從低位開始反彈，帶有若干超賣反彈的形勢。另外，安全與創新等板塊升幅相對較高，主要收到政策的支持。不過，內房及其下游產業板塊、消費板塊相對升幅較低，基本面屬主要考慮因素。目前，第三季度業績陸續公佈，對支撐個股有一定的作用。

從經濟表現上，估計基本面保持平穩，流動性則維持中性偏鬆的狀態。資本市場在經歷技術性反彈後，需要尋找新的投資路徑。當中，筆者認爲在報告中，顯示安全和創新尤其值得關注，投資市場可重點部署安全及硬科技相關板塊。

（iStock）

就環球貿易趨勢，環球市場正面臨著由高增長速度轉爲中低增長速度的發展，在明年歐美經濟體可能陷入短暫衰退的風險下，內地出口或呈現總量承壓、結構分化的情況。環球市場出口將面臨一定的壓力。在過去兩年，份額提升和外需擴張分別屬推動2020年和2021年內地出口份額提升的主要引擎，這兩大因素的貢獻今年都已經退潮。然而，針對部分在環球市場中仍存在外部供需缺口的產品，內地出口較佔優勢，但這也促成若干分化的表現。在環球加息對需求的壓抑下，內地短期內的出口增長速度將維持在略低的水平。







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