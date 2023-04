加入最愛專欄 收藏文章

今周一(17日),筆者文《美股甩難?》講的就是,以估波指標Coppock而言,美標普500是出現了個買入訊號。你信技術指標就依之而買,但如不太信,就買少少好了,因為美商業房產大難未過。

黑石(Blackstone)在前月拒絕了他旗下的一些商業地產信託投資(REIT)的贖回後,並不代表黑石對商業地產信託心懼;反之,黑石是雄心萬丈想撈底。因此黑石最近就籌了304億美元,成立個黑石Real Estate Partners X(圖一),其規模是較在2019年黑石所結束的房地產基金大增48%。

為甚麼黑石此時想大幹?其環球房屋基金的副頭頭Kathleen McCarthy講:「Pullback with all forms of capital will create opportunities」,趁可見的市場資金枯竭擇肥而噬。黑石是全球最大的房屋信託基金,仍管有3260億美元的資產,雖然這個龐大投資今時已縮水,但仍想加大投資,是會投資在甚麼地產項目呢?

今時黑石會轉向投資於非傳統的商業樓和商場(因為在家工作會減少這類商業樓宇的需求,反而轉向物流、出租公寓、數據中心、測試中心、服務業的用地等)。

黑石這個投資取向的改變,足以為想買商業樓宇或投資於商業房託的投資者作參考。

香港的領展(00823)早於黑石已發新股集資,當時不少人看淡領展,今時黑石也集資,又怎說了?當然之後是要取決於資金有效運用,才可定好壞。

但對已存在的,非黑石心儀的新對象的,商業樓宇又如何?絕不好過。文字也不多寫,看圖二、圖三便是。

圖二和圖三所顯示的,不光是傳統商業房產不濟了,其背後還有連串的經濟悲劇將會發生。

傳統商業房產不濟,即是其經營者要結業或破產。

前Home Depot總裁Bob Nardelli謂:

「I think we're going to see a lot of bankruptcies. Like Bed, Bath, and Beyond. We got Walmart not only laying people off but closing stores. We got Accenture laying people off. We got Amazon closing distribution centers. So, I think there's a tremendous-mixed message,」 Nardelli said in an April 14 interview with Fox.

At present, the 「complexity」 of the American economy is 「different than anything I have seen in my 52 years。」

一句講晒,將會有不少企業申請破產和辭退/裁走員工。

銀行收緊借貸 美企破產大增

破產申請,已連續3個月增加,上月有42368宗破產申請入報,這是較2022年3月上升了17%,亦是自2021年4月以來最高的破產申請宗數。

為甚麼破產申請大增?因為銀行收緊了借貸,在今年3月29日之前兩個星期,商業信貸減少了1050億美元,是自1973年以來最高的。

這個信貸收縮是嚴重的,有大殺傷力的,紐約美儲局的消費者預期調查,寫道:

「Perceptions of credit access compared to a year ago deteriorated in March, with the share of households reporting it is harder to obtain credit than one year ago rising and reaching a series high,」 according to an April 10 press release.

Respondents were more pessimistic about future credit availability as well, with the share of households expecting it will be harder to obtain credit a year from now also rising。」

又一句講晒,向銀行借錢,難了。

為甚麼銀行不敢借?因為存戶資金大幅地流走,以3月8日及4月5日的銀行存款對比,是由162499億美元減至159967億美元,大減2532億美元。銀行存款(即銀行可動用資金)減少,貸款(生意)不能不減少。這個減少估計到今年6月會更烈,此即,屆時美經濟將會是Ugly了。

這個銀行收遮是有後遺症的,明天談。

