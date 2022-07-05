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世上有兩種收藏家：第一種只會在大拍賣行、名古董商處購買藏品；第二種剛剛相反，從不在名古董商、大拍賣行處購買藏品，只會瓹窿瓹罅，在小型拍賣行、小古董商處轉出轉入。

第一種收藏家如此搞收藏，可能是追慕名牌的心理作祟，亦有可能是鑑別古董文物的知識貧乏，更有可能是寧願付出高昂的溢價，都要保證購入的藏品是真品。最後一個不能排除的原因是頂級的古董文物、藝術品，確是只會在大拍賣行、名古董商處出現。

一個收藏家腰纏萬貫，確是不用理會入貨價，因為古董文物、藝術品是奢侈品，是滿足個人藝術品味，或是炫富的媒介，付出高昂的溢價因此在所不惜，因為目標已達。

世上的著名收藏Collection，很少在短時間內釋出藏品，除非收藏家面臨經濟困境，甚至破產。

美國「十面靈壁山居」的主人，正正是上述的第一種收藏家。他的藏品均來自名古董商或龍頭拍賣行如藍捷理（J.J. Lally）、埃斯勤納斯Eskenazi、蘇富比、佳士得等等。換句話說，他的藏品幾乎全部系出名門！

最近幾年，「十面靈壁山居」主人因為經濟陷入困境，陸陸續續釋出大部分藏品，主要由保利包辨，先後由「『十面觀止』清瓷」、「『佞宋』宋元清翫」、「『逍遙座』明式家具」專場獨家拍賣。

在「禹貢Ⅱ」專場，一支「雍正御製青花釉裏紅雲海騰龍大天球瓶」以147,200,000人民幣的天價成交，打破了佳士得香港2018年春拍以130,600,000港幣拍出「清乾隆鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶」的記錄，成為最貴天球瓶。

另一支來自船王趙從衍舊藏，並多次在香港蘇富比、佳士得拍賣的「乾隆粉青釉刻仿古夔龍紋罍式大尊」，亦以44,275,000萬人民幣的天價成交。

另一支「青釉剔刻花卉蓮瓣口葫蘆執壺」，雖然斷代元朝，心中雪亮的買家都知道拍品是五代東窯（耀州窯）的產品。本來是平平無奇、缺蓋的葫蘆執壺，最終竟然以天價30,475,000人民幣成交。這樣高的成交價，如果不是因為名牌效應，再没有其他原因！

「十面靈壁山居」拍品之中，最令我驚訝的是「元青釉六出葵口盤」。此是一件明明白白的「宋官窯葵口盤」，來源顯赫，先後由肯里夫勳爵（Lord Cunliffe）、Bluett & Sons公司、埃斯勤納斯Eskenazi、出光美術館、David Goldstein博士、藍捷理（J.J. Lally）收藏，最終只是以32,775,000人民幣成交。

「青釉剔刻花卉蓮瓣口葫蘆執壺」與「宋官窯葵口盤」相比較，無論在稀缺性、收藏價值、傳承方面都不能同日而語。宋官始終是宋官，是皇家器物。假以時日，「宋官窯葵口盤」的市場價值超過一億人民幣，並非一件奇怪的事。反觀「青釉剔刻花卉蓮瓣口葫蘆執壺」的30,475,000萬人民幣的成交價已是行人止步。將來如拍出同樣的價錢，現在的藏家應該掩咀偷笑！

有錢人搞收藏不惜腰間錢，普通人如果依樣葫蘆搞收藏，很快便會破產！藏品的稀缺性、來源對普通人來說並非最重要，最重要的是藏品的真假和入貨價。藏品是真品的重要性不用多說，入貨價重要是因為大部分藏家總有釋出部分藏品的一天。如果入貨價太高，十年都望不見家鄉，到了要釋出藏品的那一天來臨，如何是好？將藏品蝕讓，還是再等十年？

「十面靈壁山居」的大貨幾乎全部以高價成交，它們的入貨價或者可以忽略。普通藏品如果亦是以高價入貨，釋出時可能會損手爛腳。大收藏家如「十面靈壁山居」主人亦不例外。

「十面靈壁山居」的唐三彩藏品將會在香港保利拍賣。我瀏覽拍賣目錄，發覺幾乎所有拍品均購自名古董商或大拍賣行，因此估價都超出市場價很多，證明「十面靈壁山居」的唐三彩的入貨價非常高昂。普通拍品的估價太高，就算是來自著名收藏，也容易流拍 ；如是來自不知名的收藏，更是死路一條！

其中一件拍品「唐三彩文官俑」，估價2,200,000-2,800,000港元，令人嚇了一跳。這類唐三彩文官俑出土很多，是大路貨，就算傳承有序，亦只是四、五十萬港元的貨色。上環荷里活道一位行家擁有一對，比拍品美得多，亦更高（超過拍品的106公分）叫價只是800,000港元，賣了差不多十年也賣不出。

馬是唐三彩之中最受收藏家歡迎的造型，往往拍出高價。「十面靈壁山居」亦有一件拍品是「唐三彩官馬」，高71公分，估價2,800,000-3,500,000港元。此馬雖是官馬（因有韁繩、鞍、掛鈴、披毯），但啡色釉燒過火，變成差不多黑色，是一大缺憾。2,800,000-3,500,000港元的估價實在太高，能否拍出是一個疑問！

就算上述兩件唐三彩流拍，「十面靈壁山居」主人亦不會太痛，因為之前的大貨已賺了不少。但對普通收藏家來說，藏品的入貨價太高，出貨時又因為估價太高而流拍，迫於無奈要繼續坐貨或蝕讓，將會是一件痛苦的事！







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