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傳世和出現於拍賣市場的玉璽，與乾隆有關的最多。此無它，乾隆一生授意刻製的印璽共達1,800餘方，前無古人，後無來者，流傳後世的玉璽自然多。

清代印璽按內容可分為兩類，即代表皇權的印璽和收藏、鑑賞用的印璽（閒章）。而閒章，按其內容和用途可分為：一是爵位姓名年號璽。如康熙帝的「康熙御筆之寶」、雍正帝的「雍正御覽之寶」、乾隆帝的「乾隆鑑賞」等。二是宮殿璽。顧名思義，即皇帝在某地處理政事時所用的寶璽，如「圓明園勤政殿之寶」。三是鑑藏璽。此類可用乾隆帝的「三希堂」為例。四是嘉言及詩詞璽。清帝製作此璽，往往用來賞玩或自警，比如康熙帝的「戒之在得」璽、「惜寸陰」璽等。五是花押璽。即將花押式樣刻入印章，如雍正帝的「無思」押。

清代玉璽之中，以密藏於紫禁城交泰殿的「清二十五寶」最為重要，是清帝絕對皇權的象徵。它們的印文分別是「大清受命之寶」、「皇帝奉天之寶」、「大清嗣天子寶」、「皇帝之寶」（玉璽）、「皇帝之寶」（木璽）、「天子之寶」、「皇帝尊親之寶」、「皇帝親親之寶」、「皇帝行寶」、「皇帝信寶」、「天子行寶」、「天子信寶」、「敬天勤民之寶」、「制誥之寶」、「敕命之寶」、「垂訓之寶」、「命德之寶」、「欽文之璽」、「表章經史之寶」、「巡狩天下之寶」、「討罪安民之寶」、「制馭六師之寶」、「敕正萬邦之寶」、「敕正萬民之寶」、「廣運之寶」。

2016年12月14日，法國巴黎德魯奧拍賣行拍賣一方印文為「皇帝之寶」的九龍印紐玉璽，最終以超過估值20倍之1,750萬歐羅落槌，連佣金成交價達到2,100萬歐羅。

結果是貨主空歡喜一場，因為來自温州的買家最終沒有付款提貨。隨後，一個法國人向我兜售另一方印文同樣是「皇帝之寶」的白玉璽，叫價2,000萬歐羅。

兩方「皇帝之寶」印璽都在紫禁城交泰殿，因此出現於拍賣和私人市場的「皇帝之寶」玉璽都是假貨應是毫無疑問的事！

要證明一方玉璽是清代皇家玉璽，除了證諸《清代帝后璽印譜》上所載的印文及其大小是否吻合，還要觀察玉質、皮殼、印文篆刻工藝。只要其中一項不符合要求，便可定性為仿品。

拍賣行業為了成功拍出玉璽拍品，往往禮聘故宮專家提出一系列證據證明玉璽拍品是清代皇家玉璽。對於他的說話，我從來不會盲目相信，總要自己下一番考據功夫，才會心安理得。事實證明，專家背書的玉璽拍品出現仿品這種事，並不稀奇！

那麽，皇家印璽的市場價值取决於甚麽因素？材質、體積、稀缺性、印文的重要性、傳承、狀况等等應是重要的因素。但世事往往不會如此簡單，因為有人為因素牽涉在内，令人始料不及！

2020年華藝國際北京首拍，一方乾隆「三希堂」碧玉葫蘆形玉璽拍出了9,890萬人民幣的天價。十三方「三希堂」印璽之中其中一方小小的皇帝閒章拍出天價，完全顛覆了我對清代玉璽市場價值的認知！

香港華藝國際2022春季拍賣會其中一件拍品「清嘉慶御製『含淳堂』交龍鈕青玉長方璽」，估價2,500,000-3,500,000港元，最終以6,600,000港元成交。

「清乾隆『三希堂』碧玉葫蘆形玉璽」和「清嘉慶御製『含淳堂』交龍鈕青玉長方璽」同樣是閒章，一方體積細小，一方巨大；一方以過億港元拍出，另一方卻以區區的6,600,000港元成交，真是撲朔迷離得很！

拍賣地點不同再加上人為因素令到兩者的成交價相差不可以道理計？還是因為「含淳堂」璽的玉質實在太差？還是因為乾隆和嘉慶的身份地位不同？玉璽的市場價值之難以捉摸，從這兩件拍品的成交價便可見一斑。

由此可見，就算口袋很深的有錢人，要買一方玉璽圓一個帝王夢也不見得是一件容易的事！







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