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數字新浪潮下的科技神話如此迅速地跌落，自去年8月以火箭般速度闖入大眾視野和交易市場以來，NFT（Non Fungible Token，非同質化代幣），已經成為藝術收藏市場的新星、潮流圈的社交貨幣及投資界的新寵。

但進入2022年5月，NFT再度成為熱議話題則伴隨著「交易量跳水」、「拋售」等關鍵詞。全球最大的NFT交易平台Opensea數據顯示，5月19日全球NFT交易額約3767萬美元，較5月1日數據下降約92%。

當有人仍然堅信NFT的價值，有人則會質疑並認為泡沫破滅了，當中亦有人認為目前只是週期性波動。當前的NFT行業宛若一個矛盾綜合體。

即使是從業者，關於NFT價值和未來的答案也並非確鑿無疑。對一個新時代的新行業，變化的速度和頻次難以捉摸。該如何面對不確定的市場環境？以及對普通大眾而言，其真價值在何處？

在5月17日，在NFT行業持續受加密幣圈風波影響之際，可從外在環境因素來看，美股三大指數齊跌，波及加密貨幣無疑是造成NFT近期動蕩的重要因素。其中，加密貨幣市場中第三大穩定幣UST和其姊妹代幣Luna的「價值脫錨」宣告著此輪動蕩的劇烈。

NFT以月為單位的週期性波動其實已經發生過好幾次。這次加密貨幣市場的下跌確實對NFT影響很大。一般來說，當散戶手中有多餘的閒置加密資產，二級市場又處於牛市時，大家會傾向拿價值相對穩定的加密資產去買NFT，但當整個加密貨幣市場萎縮時，大家就會恐慌性地拋售手裡的NFT，換成價值更穩定的加密貨幣。

從過往經驗來看，加密市場每經歷一次波動，不論是監管層面、資金規範性還是市場穩定性，其表現都會更規範。比如2011年、2015年、2017年、2021年的週期性波動後，比特幣的市場表現都更好了，現在一些國家也開始接受加密貨幣作為法定支付貨幣。

就像20年前的互聯網大執位，其實互聯網本身並沒有徹底死掉。超過2千萬美金的像素頭像、超9千萬美金的藝術作品，NFT的天花板曾在狂熱浪潮中不斷被抬高。即使在金字塔下端，普羅大眾消費級NFT的熱度持續不減。如在今年冬奧會期間，單價99美元的冰墩墩NFT在二級市場一度暴漲數百倍。

20年前，看看美國股市的千禧年大崩盤，那次股市崩盤中90%的互聯網公司都死掉了，活下來的Amazon, Google , Oracle的股票也腰斬再腰斬，但最終這批堅持做科技互聯的公司生存下來，成了今天的行業標準。

這些公司的經歷可以給我們一個啓示，那就是如果NFT本身是有價值的，就需要身處其中的企業去做技術創新、底層基礎設施、拓寬應用場景。而不是像現在，大量金融玩家用金融方式運作NFT，這樣我們的確很難看到其價值。

而在香港更貼地的例子是，譚仔和九巴都先後推出NFT。譚仔以及譚仔三哥在早前公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，指將鑄造1萬個NFT，慈善價為每個500元。九巴則稱其NFT更會提供AR（擴增實境）體驗，讓買家可以將心頭好帶到世界任何一個角落。

Articoin為數碼港其中一間初創綠色 NFT 交易平台，早前與兩位本地藝術家合作，推行「NFT 慈善籌款計劃」，為他們的畫作生成 NFT 。將售出畫作的部份款項，分別捐助予香港柏金遜症基金及推廣兒童文學與女童教育的國際性非牟利組織 Room to Read 。

大多數NFT的價值其實是源自兩年前開始的業內造富神話。它們的內在價值主要是金融價值，而不是使用價值。

自誕生至今，NFT行業爆發主要都基於其強金融屬性，也就是造富屬性，這也是初期階段其很難擺脫金融風險的原因之一。至於甚麼時候NFT能迎來價值大爆發，那就是當NFT技術真正被應用在去中心化身份驗證、元宇宙遊戲、元宇宙資產管理、虛擬資產管理和實體資產映射服務等領域，以及那些現在甚至想象不到的場景中時。







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