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我家私房菜 - 韋太

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2022-06-22

大澳特產！清新鮮甜「節瓜花菇燜魚肚」！魚肚爽滑不腥，鹽爆和砂爆魚肚有何分別？

#識食 #食譜 #大澳 #自家煮 #家常菜 #砂爆魚肚 #節瓜花菇燜魚肚 #大澳特產 #DIY #鹽爆魚肚

　　韋太有次行山途經大澳，便到當地著名的海味店買「鹽爆魚肚」回家做菜。一般海味店大多出售砂爆魚肚，鹽爆魚肚較罕見，砂爆魚肚口感爽滑，不油膩及腥味少，處理上很方便，做粟米魚肚羹，或配搭任何菜色都可以。有時間可以去大澳遊覽時，不妨買些回家試下！

 

節瓜花菇燜魚肚

 

 

分量︰2-3人

 

烹煮時間︰30 分鐘

 

材料︰

 

 

節瓜　　　600 克

冬菇　　　3 朵 （已蒸熟）

鹽爆魚肚　25 克

薑片　　　3 片

蝦米　　　15 克 （浸軟）

乾蔥頭　　2 粒  （切絲）

蔥段　　　2棵

 

調味料：

 

蠔油　　　1 湯匙

老抽　　　1／2 茶匙

生抽　　　1茶匙

鹽　　　　1／4 茶匙

雞粉       　1／2 茶匙

胡椒粉　　少許

砂糖　　　1／4 茶匙

紹興酒　　1 茶匙

熱水　　　250-300 毫升

 

生粉水：生粉  1茶匙 + 清水  1湯匙 （拌勻）

 

做法：

 

　　1.    魚肚用清水浸軟，沖洗，切小件。

 

 

　　2.    乾冬菇可以提早一天浸軟，加少許清水，放入電飯煲蒸熟，切件。

 

 

　　3.    節瓜去皮，沖洗，切件。

 

 

　　4.    燒熱鑊落少許油，加入乾葱絲、薑片、葱段及蝦米爆炒一會，下節瓜炒勻，先加入熱水、冬菇、魚肚，最後加入調味料煮滾，改中慢火燜煮-20-25分鐘。

 

 

 

　　5.    燜煮期間留意水份蒸發，可以加入適量熱水及試味，最後加入適量生粉水將汁液略收。

 

小貼士︰

 

　　一般海味店大多出售砂爆魚肚，鹽爆魚肚較少有出售。砂爆魚肚是用砂去爆炒，有機會有細砂藏在魚肚之中，清洗要花點時間；鹽爆魚肚則是用鹽去爆，產量較少，價錢相對會貴一些，色澤比砂爆魚肚更深色和不均勻，但口感爽滑，不油膩及不腥，不用花太多時間處理。

 

 

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