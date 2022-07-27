2022-07-27
氣炸鍋食譜｜快速做好大牌檔風味「椒鹽豬扒」！金黃惹味送飯送啤酒一流！
不少家常菜都會看到豬扒的蹤影，例如洋葱豬扒、番茄豬扒、香茅豬扒等等，這些菜式只要將豬扒煎熟加個醬汁去燜煮一會便可很方便，但是久而久之就會收到家人投訴！如果想搞搞新意思，不如用氣炸鍋做「椒鹽豬扒」，將醃好的豬扒沾上生粉去氣炸，就可以做出大牌檔的風味！
椒鹽豬扒 （氣炸版）
烹煮時間︰20分鐘
分量︰3-4人
材料︰
豬扒 4塊
蒜蓉 2茶匙
醃料︰
生抽 2湯匙
雞粉 1／2 茶匙
砂糖 1／4 茶匙
粟粉 1茶匙
梳打粉 1／4 茶匙 （隨意）
菜油 1茶匙
椒鹽材料：
花椒粉 1茶匙
幼鹽 1／4茶匙
辣椒粒 1／2 茶匙
做法 :
1. 豬扒洗淨，用刀略刴斷根，加入醃料醃15分鐘。
2. 豬扒兩面沾上栗粉。
3. 將豬扒放入氣炸鍋內，用200度氣炸25-30分鐘至金黃色，盛起切件。
（注：氣炸期間15分鐘將豬扒反轉一次，如無氣炸鍋，可用半煎炸方式將豬扒兩面煎至金黃色）
4. 自製花椒鹽︰燒熱鑊，白鑊加入椒鹽材料慢火炒香，盛起。
5. 燒熱鑊加入2湯匙油，下蒜茸爆至金黃色，加入椒鹽爆香，下豬扒兜勻，即成。
小貼士：
如不想自製椒鹽，可以到超市或雜貨店買現成椒鹽調味料。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動