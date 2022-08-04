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國家經濟增長速度能否維持4%，挑戰與機遇並存。上周政治局會議明顯淡化了經濟增長具體的目標數字，不過仍要在目前基礎上，力爭實現最好結果，在目前可預計的範疇作判斷，估計「最好結果」是保持全年經濟增長速度在4%以上，對應下半年經濟增長速度應在5.3%以上。按目前第三季度鞏固經濟復甦的趨勢，經濟增長速度達到5.0%以上絕對有機會，屬今年經濟實現「最好結果」的關鍵節點。

上月下旬中央進行了三次重大會議，首先是7月21日的國常會、7月28日的政治局會議、以及7月29日的國常會，三個會議均強調了目前鞏固經濟回升的重要性。若參考7月份PMI數據，內地第三季度經濟復甦力度仍存動能不足的情況。對比第一季度，第三季度內地投資的實際增長速度預計將高於第一季度，消費基本持平。綜觀而論，筆者預期內地第三季度經濟增長速度略高於第一季度的4.8%，或可達5.0%。若內地全年經濟增長要達到4.0%以上，第四季度增長速度更需要達5.6%以上。

(資料圖片)

在內地供應則領域，工業生產復甦看似受壓。觀察7月份PMI，製造業PMI生產指數環比下跌3個百分點至49.8%。較為明顯，內地市場需求不足是目前工業生產復甦較慢的主要原因，在統計局調查中，反映市場需求不足的製造業企業佔比連續4個月上升，7月份更超過五成。此外，貨運復甦亦較緩慢，近兩個月來，整車貨運物流指數距離去年同期存在約兩成的缺口，反映挑戰仍存。

在內地需求領域，基建仍屬國家最重要、以及確定性最強的穩增長政策，中央層面成立了推進有效投資重要項目協調機制，要在第三季度形成更多的項目量。另外，針對消費復甦是否具備持續性，將是第三及第四季度的不確定因素。目前，經過疫情的影響後，無論是消費能力還是消費意願都處於較低的水平。至於未來仍有機會零散發生的疫情，對潛在消費復甦的影響不能忽略。7月份受疫情影響，全國社會零售復甦力度需要嚴加觀察。內地房地產按揭事件對下半年房地產復甦的影響，亦需同步觀察。

目前， 內地東部沿海省份在目前的穩增長戰略中，角色重要任重道遠。若要評估全國經濟佔比，去年東部四省一市佔全國GDP的35.5%，再加上北京、山東，佔比達全國46.3%。今年上半年東部各省增長速度較慢，反向拖累全國經濟增長。故此，如何提振內地東部五省兩市在下半年經濟表現，讓經濟增長速度明顯強於上半年，將會成為「力爭實現最好結果」的戰略關鍵。







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