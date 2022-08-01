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收到一位網友電郵，他所分享的體驗令我有很多思潮，更在周六的YT live拿出來討論一番。

網友電郵：

止凡你好，近來好嗎？恭喜你又出版新書。我已兩年無買股票，近排幾乎全心工作、進修，沒有理會股市投資。疫情爆發給我相當大的心理衝擊，好大程度改變我的投資方法。

當年我曾經借錢買股票，直至2020年3月疫情未爆之前，我的股票投資依然有不少槓桿。當疫情爆發時，我第一次感受到巨大的心理壓力，有種危機感，槓桿操作將令我損失慘重。於是，在2020年新年假後首日，我不理賺蝕把全部股票沽掉，計算過損失與借貸成本，輸掉金額相等於過去六年的股息收入。

努力六年，原來甚麼都沒有賺過。人真的要經歷某些試驗才知自己承受壓力的能力。當時的不安感告訴我，其實高估了自己的抗壓力。投資前，我預計過最差情況下會損失多少，但原來心理上並未準備好去接受這結果。值得高興的是當年的巨大不安感令我離開股市，得以保全積蓄，亦避開了港股過去兩年的動盪。

這經驗令我體會到Benjamin Graham經常重複的股債資產配置比例，與巴菲特經常提到的「不借錢投資」。永遠留有足夠餘地，減少自己要在巨壓下做決定。

直至今日，我未有再沾手股票，原因是美股、港樓及內房的價格令我極度不安，若這三大泡沬還未爆破，我不會再投資。日後一定再有機會投資股市，但就算再入市，亦不會借貸。財務自由依然是我的目標，但不會急進。腳踏實地，不再冒進。

（iStock）

後記：

這段說話令我思考幾個論點，於YT live詳細討論過，這類篇幅所限，輕輕提一提。

人人對金額感覺不同

很多時，多少金額會令自己有何感覺，真的要親身試過才知道。這網友輸掉六年股息，還算保本，只是輸掉一些先前袋下了的利潤。粗略計算，大概兩三成吧。這波幅於股市十分常見，但原來感覺如此強大，的確要落場自己感受過才知道。

要知道問題核心

輸錢也好，贏錢也好，最緊要知道問題所在。有時候，問題不是發生在自己身上，可能是大環境的問題。相反，有時以為自己天下無敵，亦可能只是大環境助你一把而已。結果論英雄，這是最常出現的謬誤，不少人以為，贏錢就有料，輸錢就無料，但現實影響因素太多，作為投資者要先明白出事的原因。

投資初期輸錢是好事

近年於一些討論區見過太多年青人一夜暴富的故事，買正股爆升，再用孖展，更玩期權。發展至如此進取，多是因為開始投資時就「手風順」，贏錢令心雄，未有打好根基之下，之後往往輸得十分勁。所以這位網友投資初期遇挫折，其實是好事。

借貸投資就是壞事？

就借貸這題材，記得曾經拍片與寫文、寫書分享過，其中一個重點是了解一下借貸的目的，若單單是為了賺得更多，這其實有點不智，亦未夠了解借貸的本質。有興趣可到小弟的Patreon了解更多吧。

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