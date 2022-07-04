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上星期見到一則新聞【Hibor連升14日 太古城25年業主棄樓收割「則王」垂直劈價308萬】，報導指有太古城業主受美國加息影響，擔心影響樓價，於是大手減價以加快沽貨。業主於今年2月以1700萬元放盤，直至最近調低叫價至1450萬元，經議價後終以1392萬元獲承接。

當然，業主早於1997年以598萬買入，持貨25年仍獲利近800萬。只不過這則新聞反映不少業主近日受加息影響，擔心日後樓市大跌，寧願速速減價求售更好。美國今年已數次加息，香港未有完全跟隨，由於港元與美元掛勾，這樣的利息差距令資金對港元失去興趣，金管局這段時期需動用外匯儲備接下不少港元沽盤。

大家都有共識，香港利息遲早需要跟隨美息增加。當香港加息正式起動，所需要擔心的，並不是供樓利息支出增加這麼簡單，而是影響整個經濟民生、股市樓市。何解有這個擔心呢？先看看過去所發生的事件。

還記得2009年左右，希臘國債利息曾高見近三十厘，主因是市場擔心希臘破產違約，正所謂「利大本無歸」，因怕它破產，自然抽走資金，令債價大跌，債息大升。2010年發生歐債危機，觸發點源自希臘問題，當時希臘急需巨額融資來支付大量到期公債，引發歐元區的連鎖反應。為何希臘會出事？很多人認為因為希臘人懶惰、國民生產力低、褔利主義太過豐厚所致。然而，這些問題都不是一時三刻，何解當年一下子爆煲呢？

當年希臘失業率高企，青年人失業率達25%，四個畢業生有一個失業，經濟非常不濟。由於希臘運用歐羅作為法定貨幣，貨幣的利率與印量都是歐盟大佬說了算，變相失去控制貨幣的自主權。最大問題是當年歐盟大佬—德國經濟強勁，它又擔心通脹，因而走相對高利息的政策，把歐羅利率定至大約幾厘吧。希臘這些歐盟小國，經濟差，但歐元被迫「勾在一起」，貨幣要走高息，因而出事。

（影片截圖）

大約差不多的時間，美國於2008年發生金融海嘯，及後大量印銀紙與走低利率政策。與此同時，另一邊廂中國經濟強勁，香港亦無大問題，失業率也不過不失。而港元與美元掛勾，港元跟了美元的低息政策，因而樓市被谷起了十多年。這樣看，當日香港的情況恰巧與希臘相反。

大家可以幻想到，希臘當年的情況類似，當你卧病在床，還要你跑圈減肥。而當年香港則是本身很強健，卻再打類固醇與吃補藥。兩個劇本，一念天堂一念地獄。如今情況如何？內地與香港經濟都麻麻地，而美國通脹太高，股市底厚，於是狂加息。當香港需要跟隨加息之時，會否出現當年希臘的境地呢？值得深思。

相關影片：https://youtu.be/AjNLS330fXo







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