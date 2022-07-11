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【etnet社創SolN】有種關懷之抗疫送暖行動
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由etnet社創SoIN主辦，me2you協辦的 「有種關懷之抗疫送暖行動」，旨在凝聚社會力量，透過一系列的物資捐助活動，向公眾推廣互助互愛的精神，以行動支援社會上有需要的人士。
新型肺炎
中概風暴
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【etnet社創SolN】有種關懷之抗疫送暖行動 http://www.etnet.com.hk/www/tc/soin/activity.php?id=coronavirus_2020 【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ 立即行動 ► https://shenping.etnet.com.hk/ 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS
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