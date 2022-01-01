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【etnet社創SolN】有種關懷之抗疫送暖行動

由etnet社創SoIN主辦，me2you協辦的 「有種關懷之抗疫送暖行動」，旨在凝聚社會力量，透過一系列的物資捐助活動，向公眾推廣互助互愛的精神，以行動支援社會上有需要的人士。

活動資料

捐助物品

第一批: Top 1 醫用外科口罩x100套 (每套10片)
第二批: Top 1 醫用外科口罩x100套 (每套10片)
捐助機構: Maxcare
開始日期: 2020年4月20日


第三批: Purity Ranch薰衣草乳木果油10g (抗敏消炎) x100件
捐助機構: Purity Ranch
開始日期: 2020年4月22日


第四批: 草姬腸敏益 x200包
捐助機構: 草姬
開始日期: 2020年4月28日


第五批: 便攜式免洗酒精搓手液 (30ml) x100支
捐助機構: Pacific Coffee
開始日期: 2020年5月12日


撐住香港渡過疫情，你都可以出一分力。如果有能力的，可以透過 Me2You 資源分享平台可以將特定抗疫物資捐贈給「社福界抗疫物資轉贈」活動。有需要的社福機構及慈善團體將透過此平台與你聯絡並跟進。
詳情：https://www.me2you.com

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