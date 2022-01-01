【etnet社創SolN】有種關懷之抗疫送暖行動











由etnet社創SoIN主辦，me2you協辦的 「有種關懷之抗疫送暖行動」，旨在凝聚社會力量，透過一系列的物資捐助活動，向公眾推廣互助互愛的精神，以行動支援社會上有需要的人士。