人們在小時候拿著一根牙籤,在特製的畫紙上刮掉黑色的外層,畫紙隨之顯現出一道彩虹的色彩。當中的顏色是早已被設定了,我們只是一位負責揭曉答案的人——挑選著一個自己想要相信的答案。在長大了之後,我們所面對的一切都是一張空白的畫布;一些人會認為畫布下埋藏著的是自己所渴求的東西、其他人則會接受世界本來就是空白的,漆黑或是七色的畫面都是透過自身所作出的決定而創造的。香港藝術家沈軍翰在SC Gallery帶來個人展覽「Love is all you need」,展出一系列以文學作品、社會議題及歌詞為主題的油彩作品。

微觀感受與宏觀批判

這一次展覽主要展出沈軍翰兩種不同風格的作品,前者為藝術家於2014年至2021年所創作的作品,其中如「Match on!」、「Contemporary flying」及「Shelter」等,以一種沉穩而帶有一層褐斑的色調,呼應人像與物件的主題。後者則為本年所繪製的畫作,如「The truth is I never left you No.II」、「Game」及「Wild Grass」等,以鮮明的色彩與簡潔的線條,配合不鏽鋼畫框和凸狀字體,塑造為配合文句與歌詞的裝置作品。前者與後者的主題變化,從一種個人的微觀感受,轉移到社會上的一種宏觀批判。

藝術家亦於媒介運用上發展出新的視覺呈現方式,全新作品配合了一個不鏽鋼的鐵製畫框,讓帶有磁石的印製文句可以吸附在畫布上,形成如電影字幕一般的存在。沈軍翰在近期所使用的鮮艷顏色與明晰線條,映襯著他前期作品裏的模糊筆觸,所滲透的混沌和悲傷狀態。近期的作品則由明銳的線條配以鮮明的色彩,赤裸地揭示著社會中被蒙蔽了的污穢真相。

繾綣星光下

位於展覽入口的畫作「A pocketful of stars」總結了前期與近期作品的風格,其中畫面上方的星星亦是為著配合新作品的風格而添上。早期的作品是含蓄的,近期的畫作則是赤裸的。每一道似是傷痕的鋒銳筆觸正在劃破著曾經被蒙蔽的真相,當中的強烈顏色對比像是火光一般,吞噬著畫廊內的綠色牆壁,緩緩迫近觀賞者的空間。在畫廊燈光的照射下,畫作裏的色彩和線條反映於地上,就如散落在湖中的星光——接近卻是遙不可及的。

由關淑怡所演唱,並由周禮茂填詞的歌曲「繾綣星光下」中寫道:「愛慕從來是短/美麗從來善變/不相信這一天/如夢似在星空下再現/還感覺長像半生遠」在黑暗中所綻放的光芒,或許只是一場戰爭的序幕,但是我們需要相信烽火裏的燭光是七色的。一顆被熏黑的種子從死寂的灰燼中萌芽,長出了一朵不只是屬於倒影裏的花。

沈軍翰個展:「Love is all you need」

日期:即日至10月29日

時間:周二至周六(12:00—18:30)| 周一及周日休息

地點:SC Gallery 香港黃竹坑道53號英基工業中心19樓2室

參考文獻

關淑怡(1994)。《繾綣星光下》。香港:寶麗金。







