加入最愛專欄 收藏文章 老虎巖雙年展《缺口長出了尾巴》:被藝術化的日常,揭示並療癒生活的悖論 錯過了上周五《月尾藝評傾偈會》,心裏癢癢的,但香港兆基創意書院近日首次主辦《老虎巖雙年展 - 缺口長出了尾巴》,雖然5月18日便完結,每件/組作品獨特,經策展後放在一起又別有奇趣,是故引起一陣小騷動,尤其當《香港雙年展》復辦無期,差點讓人以為香港只剩下商業味濃的藝術展覽,39位肆業於兆基的舊生(名單在文末),年齡、背景各異,在老虎巖(樂富別名)張牙舞爪,用其作品說話,透過不同手法及媒介和創作回應「治癒/創傷」——這個近年讓觀者又怕又想看的主題,就看看挑起甚麼樣的情緒。 以往聽過一些任教或曾就讀兆基的朋友提及,兆基學生一般抱持頗高的自我意識,不會因循守舊,有自己想法,如果積極培養發展,創意奇高者大有人在;大概有見及此,書院跟推廣藝術家主導教育的本地藝團 「天台塾Rooftop Institute 」合作,融會策展與研究,除了邀請artists交出藝術創作,也希望藉此探討兆基和一群90後創作群像之間的微妙關係。 《缺口長出了尾巴》中的缺口,或者可用創傷來想像——過去數年我們過得還好嗎?關於創傷的提問及討論,源於小組寫作練習活動,有人問「缺口」是甚麼,有人亂答「長出了尾巴」,湊合起來,成為一種狀態,延伸出來的創作與展品,賦予「創傷」多面向的闡釋與註解。又譬如,翻開展覽場刊,裏面節錄著artists在「盲問盲答」活動中留下的訊息,譬如「為甚麼要繼續生活?因為我們都想變得完整」、「如常生活好嗎?因為以為會變好」,一問一答雖然缺乏邏輯,但串連這些瑣碎感受,最終成為他們創作的養分、過程與多媒介成品。 像羅昊培的錄像作品《茫然錄》,探索空間、記憶、承載的不明狀態;劉偉業在《露西的春天》中展示瀾漫的治療效果;林天翔《內在小孩》的捕捉、成長;陳安瑤《自由花》既帶祝福亦藏陰暗的枝蔓;朱東然《展品》上的刮痕與釘痕,既是戰績也是被唾棄的原由——篇幅所限,餘不一一,概括之,在展場走一圈,說不定觸發甚至激活個體創傷跟展品的流動交感。 如此說來,缺口隱喻著可能性,創傷懂得隱藏、顯露,或被揭示,被藝術化的過程,本身是一種日常觀察與心理活動,既帶私密,卻透過聯展的形式,建構一種集體意識,面對人人有份的共業,摻雜多種社會情緒,從而處理個別獨一無二的疑惑,或純粹迸發小宇宙,挑撥交流,治他,也治你和我。 時間:2023.04.15-05.18 地點:香港兆基創意書院展覽廳 藝術家名單

陳安瑤CHAN Annebell, 陳漪樺CHAN I Wa Amanda, 張敏怡CHEUNG Man Yi, 莊世圖CHONG Saito, 周翊琳CHOW Yik Lam, 朱東然CHU Tung Yin Tony, 霍曉彤FOK Hiu Tung, FUNG Papaya, 何濼聰HO Lok Chung, 何明恩HO Ming Yan, 許韻瑜HUI Cami, 洪忠傑HUNG Chung Kit Kensa, 高穎琳KO Kobe, 關楚婷KWAN Simony, 黎倩華LAI Sin Wah, 林天翔LAM Tin Cheung, 劉偉業LAU Woody, 羅昊培LAW Ho Pui Prescott, 羅凱樂LAW Hoi Lok Bacchus, 梁卓瑤LEUNG Cheuk Yiu, 梁寶瀛LEUNG Po Ying Agnes, 梁淑慧LEUNG Shuk Wai, 李寧LI Ning, 廖紫婷LIU Tsz Ting Purple, 馬力琪MA Lik Ki Nick, 麥凱程 MAK Hoi Ching Nicole, 文美桃 MAN Mei To, 文櫻瑺MAN Ying Sheung, 柯琳琳O Lam Lam, 冼浩彰 SIN Ho Cheung, 譚正翹 TAM Ching Kiu Yuki, 鄧樂滔 TANG Lok To, 鄧芷欣TANG Tsz Yan Yammy, 屈鍵晴WAT Kin Ching, 黃祖兒WONG Cho Yi Jil, 黃烱鋭WONG Kwing Yui, 黃美諺WONG Mei Yin, 王詠怡WONG Wing Yee Ada, 姚俊樺 YIU Chun Wa



