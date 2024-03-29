東京視覺新衝擊：從「麻布台之丘」的前世、今生與遠景，看未來型城市綜合體

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不知道從何時起，我們讚譽一座建築物時，不再用「美麗」這一類感性而空洞的說法，而是代之以概念性的詞語，兼以都市的邏輯來思考建築的模式。2023年底的東京，一組稱為「麻布台之丘」 的嶄新建築群由日本首相正式宣佈落成開幕。這個「未來型城市綜合體」由三座摩天大樓以及四棟錯落有致並有著奇特外觀的低層建築，共同組成了包括公寓、辦公樓、商業設施、高級酒店、醫院、神社以及著名國際學校等的「城中之城」，將居住、工作、生活融為一體，最大限度地節約社會財富和資源。歷時35年的建設，這個日本最大、世界最新的「未來型社區」，以超前理念和獨特設計迎來全球驚喜的目光，成為建築迷新的朝聖之地。

麻布台是東京塔與六本木之間一個山丘狀的高台，位於市中心黃金地段，同時也是一個歷史悠久的居民區。長期以來，外國使館及高級住宅與狹窄的街道和老舊的房子在這裡共存。當一個街區在經年的發展後已顯露疲態，如何賦予她新的活力以適應時代的變遷，成為日益被關註的話題。為此，舊城重建項目方自1989年起與300余住戶進行遊說商談，至2019年8月與所有搬遷居民達成協議，竟然長達30年之久，這份為了完美地實現建設理想而付出的耐心和堅持令人萬分佩服。自此麻布台之丘項目開始了共計5年的建造工程，至2023年11月下旬落成開幕。

這片以「現代都市村莊 」為建造理念的建築群，由美/英/日等大師聯袂完成。三棟高層由曾經締造了吉隆坡雙子塔、香港IFC國際金融中心等標誌性建築的美國Pelli Clarke & Partners建築事務所設計。高達330公尺的主棟 刷新日本高層建築記錄，呈三足鼎立狀的摩天大樓，與咫尺之遙的地標「東京塔」聯手重構了城市嶄新的天際線。

建築的人性來自於如何安排和設計它的元件。在此項目中主導低層樓棟和公共區域，號稱設計鬼才的英國建築師海澤維克（Thomas Heatherwick），「希望建造一個能夠以不同方式與人們情感連結的地方。透過融合當地文化、三維建築設施、風景等，為遊客和當地居民提供相互交流，同時享受開放式綠能空間的地方。此地是東京一個充滿歡樂且獨特的公共場所，值得人們珍惜多年。」為呼應麻布台之丘的建造理想，海澤維克以不規則的弧線格狀「花柵與棚架」結構，傳神地詮釋了其「綠廊、藤架」的核心概念。流線型建築物頂部帶出連綿山丘的意象，點綴以花草植栽來重塑城市的綠意山丘。首次在建築物外觀出現的這一大膽前衛又別出心裁的結構，帶給人們前所未見的視覺衝擊。這組未來型建築物因其令人擊節讚賞的獨特設計，一舉成為麻布台之丘整個建築群的焦點。

低層樓棟的內部商場空間則由安藤忠雄接班人藤本壯介操刀規劃，重視建築與自然萬物連結的他，實現了內外部空間的夢幻過渡，這裡已經成為了東京一個新的時尚商業區。

面向二十一世紀的AI時代，當您置身於一個寸土尺金之地，卻建造了6000平方米的公園廣場，綠化面積佔地1/3，春天被爛漫櫻花包圍的美好地方，就會對「可持續發展」這個概念有了具體的認知。麻布台之丘不止是一組建築體而已，她更是一種「多機能體」，她所引領的未來東京新形象不會再是水泥森林，而是一座被綠色環抱，人與自然和諧相連，兼極具未來感的現代都市村莊。







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