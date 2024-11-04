Chanel 24/25 Cruise Show：從馬賽到香港，兩大show場有何獨特魅力？探索Le Corbusier和Coldefy & Associes的建築設計

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繼法國馬賽的Cruise Show後，Chanel將2024／2025早春度假系列移師香港，選址於香港知專設計學院（HKDI）舉辦。這場大秀標誌著Chanel自2006年於邵氏影城舉辦春夏高級定製時裝系列後，十八年來首次重返香港。而時次的Cruise Collection則由6月離任的Virginie Viard設計，靈感源於大海，她將漁網、螃蟹、小魚、海星和貝殼等元素融入設計中，以刺繡、珠片等手法呈現，詮釋她對海洋的神秘色彩與自由自在的感覺。

雖說是度假系列，兩場大秀並沒有選在海邊舉辦，而是在沿海城市中挑選了兩座建築，將自然的愜意與都市的摩登相結合。談及馬賽的秀場MAMO（Marseille Modulor），不得不提由建築大師勒‧柯布西耶（Le Corbusier）設計的Cité Radieuse。MAMO位於Cité Radieuse的頂樓，2013年由馬賽設計師Ora Ito出資，將其從露天平台改造成當代藝術中心，邀請世界各地的藝術家不定期舉辦展覽和藝術活動。

回到建築本身，Cité Radieuse落成於1952年，樓高18層，集住宅、商店、娛樂於一身，屬於社區型住宅。建築有337個公寓單位，可容納1600名居民，以垂直城市的概念重新定義高密度居住。Cité Radieuse無疑是典型的粗獷主義建築，也是二戰後社會對實用性和功能性追求的歷史見證，它也印證了Le Corbusier口中那句「房子是一台供人居住的機器」（A house is a machine for living in）。意大利建築師Gio Ponti還稱其為「法國建築史上的真正紀念碑」（a true monument in the history of French construction），而該建築亦於2016年正式成為聯合國教科文組織指定的世界遺產。

看過馬賽的秀場，香港的秀場又有何特別之處呢？

位於調景嶺的香港知專設計學院（HKDI）由法國建築公司「Coldefy & Associes」設計，夥拍P&T Group, ARUP, PBA, ACLA, Shen, Milsom & Wilke完成。2006年，他們透過參加「香港知專設計學院國際建築設計比賽」從162個設計團隊中脫穎而出，最終獲得項目的設計權。建築的設計靈感取自「白紙」，外形由空中平台和四幢玻璃塔樓組成，與周邊的高樓形成對比，打破了高密度的空間感，在著地與漂浮間尋找平衡。建築的通透感不僅體現在玻璃幕牆等材料的運用，開放性的結構還巧妙的將不同樓層與空間相連接，自然的過渡室內外的界限。與Cité Radieuse相比，HKDI沒有裸露的混凝土，或是粗獷主義散發的原始感，但玻璃幕牆的純粹、白色鋼材形成的幾何格紋，以及塔樓的漂浮感，同樣營造出強烈的結構感與立體形狀，散發建築學的原型。







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