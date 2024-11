Chanel 24/25 Cruise Show：從馬賽到香港，兩大show場有何獨特魅力？探索Le Corbusier和Coldefy & Associes的建築設計

收藏文章

繼法國馬賽的Cruise Show後,Chanel將2024/2025早春度假系列移師香港,選址於香港知專設計學院(HKDI)舉辦。這場大秀標誌著Chanel自2006年於邵氏影城舉辦春夏高級定製時裝系列後,十八年來首次重返香港。而時次的Cruise Collection則由6月離任的Virginie Viard設計,靈感源於大海,她將漁網、螃蟹、小魚、海星和貝殼等元素融入設計中,以刺繡、珠片等手法呈現,詮釋她對海洋的神秘色彩與自由自在的感覺。

雖說是度假系列,兩場大秀並沒有選在海邊舉辦,而是在沿海城市中挑選了兩座建築,將自然的愜意與都市的摩登相結合。談及馬賽的秀場MAMO(Marseille Modulor),不得不提由建築大師勒‧柯布西耶(Le Corbusier)設計的Cité Radieuse。MAMO位於Cité Radieuse的頂樓,2013年由馬賽設計師Ora Ito出資,將其從露天平台改造成當代藝術中心,邀請世界各地的藝術家不定期舉辦展覽和藝術活動。

回到建築本身,Cité Radieuse落成於1952年,樓高18層,集住宅、商店、娛樂於一身,屬於社區型住宅。建築有337個公寓單位,可容納1600名居民,以垂直城市的概念重新定義高密度居住。Cité Radieuse無疑是典型的粗獷主義建築,也是二戰後社會對實用性和功能性追求的歷史見證,它也印證了Le Corbusier口中那句「房子是一台供人居住的機器」(A house is a machine for living in)。意大利建築師Gio Ponti還稱其為「法國建築史上的真正紀念碑」(a true monument in the history of French construction),而該建築亦於2016年正式成為聯合國教科文組織指定的世界遺產。

看過馬賽的秀場,香港的秀場又有何特別之處呢?

位於調景嶺的香港知專設計學院(HKDI)由法國建築公司「Coldefy & Associes」設計,夥拍P&T Group, ARUP, PBA, ACLA, Shen, Milsom & Wilke完成。2006年,他們透過參加「香港知專設計學院國際建築設計比賽」從162個設計團隊中脫穎而出,最終獲得項目的設計權。建築的設計靈感取自「白紙」,外形由空中平台和四幢玻璃塔樓組成,與周邊的高樓形成對比,打破了高密度的空間感,在著地與漂浮間尋找平衡。建築的通透感不僅體現在玻璃幕牆等材料的運用,開放性的結構還巧妙的將不同樓層與空間相連接,自然的過渡室內外的界限。與Cité Radieuse相比,HKDI沒有裸露的混凝土,或是粗獷主義散發的原始感,但玻璃幕牆的純粹、白色鋼材形成的幾何格紋,以及塔樓的漂浮感,同樣營造出強烈的結構感與立體形狀,散發建築學的原型。







