從Ralph Lauren學Old Money Style的精髓！6件必備經典單品，打造質感上班Look！

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近年來，人們對繁複的設計及運動時尚風感到視覺疲勞，因此不做作的優雅、不費力的時尚感——Old Money風格逐漸成為時尚界的熱門趨勢。真正的Old Money重視優雅、低調及質感，展現出一種內斂的奢華。

從劇集《繼承之戰》（Succession）中便能知道，Old Money不只是有錢，還是富幾代。他們為了將自己和New Money白手起家的富人區分開，他們特別不屑那些印有明顯Logo、具炫耀性質的單品，反而更重視傳統、歷史，經典、耐穿的款式。

美國品牌Ralph Lauren的經典時尚時刻

Ralph Lauren是一個象徵美國奢華與經典風格的時尚品牌，成立近60年。其設計靈感源於美國富人的生活方式，尤其是高爾夫、馬球和鄉村生活等元素，它的Logo就是富人們喜愛的馬球運動。再加入一些歐洲的成熟、優雅，造就了其獨特的設計語言。

這個品牌十分重視品質，因此也成為了Old Money們喜愛的品牌。讓我們從Ralph Lauren經典的設計中，看看其優雅的品牌DNA吧！

電影《Annie Hall》中的女式西服穿著是時尚史的經典造型，是現時Oversize西服的鼻祖，而這個造型正是有品牌創辦者 Ralph Lauren 所設計的。

知名電視劇《老友記》中 Rachel Green 在 Rachel Lauren 上班，因此不少精練的上班造型來自該品牌。加上演員Jennifer Aniston 的名氣，在 2000 年代是不少人上班 Look 的靈感，這些造型若用於今日，同樣時尚，這就是Old Money風格的魅力。

不少美國政客，甚至英國皇室成員議會在公眾場合穿著這個品牌的設計，證明了在 Old Money 圈子該品牌的重要性。Kate Middleton 亦曾多次穿上品牌的設計。

明星們也會在紅毯及時尚盛會上選擇該牌子的晚裝。Gwyneth Paltrow 在 1999 年獲得最佳女演員時穿上的簡約粉色晚裝，亦是重大的時尚時刻。

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