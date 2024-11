Fashion



收藏文章 從Ralph Lauren學Old Money Style的精髓!6件必備經典單品,打造質感上班Look! 近年來,人們對繁複的設計及運動時尚風感到視覺疲勞,因此不做作的優雅、不費力的時尚感——Old Money風格逐漸成為時尚界的熱門趨勢。真正的Old Money重視優雅、低調及質感,展現出一種內斂的奢華。 從劇集《繼承之戰》(Succession)中便能知道,Old Money不只是有錢,還是富幾代。他們為了將自己和New Money白手起家的富人區分開,他們特別不屑那些印有明顯Logo、具炫耀性質的單品,反而更重視傳統、歷史,經典、耐穿的款式。 美國品牌Ralph Lauren的經典時尚時刻 Ralph Lauren是一個象徵美國奢華與經典風格的時尚品牌,成立近60年。其設計靈感源於美國富人的生活方式,尤其是高爾夫、馬球和鄉村生活等元素,它的Logo就是富人們喜愛的馬球運動。再加入一些歐洲的成熟、優雅,造就了其獨特的設計語言。 這個品牌十分重視品質,因此也成為了Old Money們喜愛的品牌。讓我們從Ralph Lauren經典的設計中,看看其優雅的品牌DNA吧! 電影《Annie Hall》中的女式西服穿著是時尚史的經典造型,是現時Oversize西服的鼻祖,而這個造型正是有品牌創辦者 Ralph Lauren 所設計的。 知名電視劇《老友記》中 Rachel Green 在 Rachel Lauren 上班,因此不少精練的上班造型來自該品牌。加上演員Jennifer Aniston 的名氣,在 2000 年代是不少人上班 Look 的靈感,這些造型若用於今日,同樣時尚,這就是Old Money風格的魅力。 不少美國政客,甚至英國皇室成員議會在公眾場合穿著這個品牌的設計,證明了在 Old Money 圈子該品牌的重要性。Kate Middleton 亦曾多次穿上品牌的設計。 明星們也會在紅毯及時尚盛會上選擇該牌子的晚裝。Gwyneth Paltrow 在 1999 年獲得最佳女演員時穿上的簡約粉色晚裝,亦是重大的時尚時刻。 下一頁:Old Money Look必備的6件單品

by Senior Content Editor Charlotte Tsui



《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇 1

2

Fall in Fall

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

傾力救市

More

Share















Copy Info

從Ralph Lauren學Old Money Style的精髓!6件必備經典單品,打造質感上班Look! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/feature/45724 樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞 ► 了解詳情https://me-qr.com/NTCYGcCa

Close