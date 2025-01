Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 每日一杯牛奶:英國研究揭示女性減少大腸癌風險的秘密 每天都要補鈣,其實除了鞏固骨骼健康,減少骨質疏鬆症風險之外,對預防大腸癌亦扮演重要角色。根據世衛統計,全球就約有1,900萬名人士,於2022年被診斷出大腸癌,於常見癌症確診數字中排行第三。至於香港,大腸癌屬第二最常見癌症,亦是本港致命癌症中排第二;在2021年,大腸癌佔癌症新政總數15.3%。 眾多癌症之中,與生活習慣最緊密關係的,就是大腸癌。從之前的研究指出,加工飲食、吸煙習慣及過重或癡肥,都是誘發大腸癌誘因之一。 補鈣不只為了骨骼 亦有有助大腸癌風險 於上星期公布的一項大型研究,英國研究人員分析了超過50萬名成人女士,長達16年的健康數據;而當中97項食物及營養素與大腸癌風險,就成為了研究焦點。 經過分析,研究人員發現鈣攝取量,與降低大腸癌風險扯上關係。最特別的是,以下常與鈣質有關聯的食物及營養素,亦被發現有助減低大腸癌風險: 1. 牛奶 2. 乳酪 3. 維他命B2 4. 鎂 5. 磷 6. 鉀 數據指出,每天每300毫克的鈣質攝取量(大約一杯牛奶),可將大腸癌風險降低17%。 事實上,此研究並非第一個研究探討關於牛奶、鈣質、與大腸癌之關係。不過,這個研究,是暫時最大型亦是最有規模關於食物與大腸癌這個題目。 為何鈣質有助減低大腸癌風險?研究稱,鈣能夠與大腸內的膽汁酸和遊離脂肪酸結合,降低它們潛在的致癌副作用。 研究亦找出增加大腸癌風險的食物 這項研究,除了找到有利食物,亦找到增加大腸癌風險的食物。以下兩款食物增加風險最高: ● 每天每20克酒精(大約1杯紅酒或白酒)增加大腸癌風險15% ● 每天每1安士紅肉或加工肉(大約1片午餐肉或兩片煙肉)增加大腸癌風險8% 留意常見大腸癌症狀 根據衛生防護中心顯示,大腸癌確診年齡有年輕化跡象。如有以下症狀,請立即求醫: ● 排便習慣改變,例如排便次數驟變、或突然變得稀水 ● 便便有血 ● 排便後仍感覺好像未排清 ● 腹部經常疼痛 ● 沒有嘗試在減肥情況下體重驟然下降 ● 莫名的疲倦



