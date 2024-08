Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 拿破崙三世最愛獨立製錶品牌!專訪Xavier de Roquemaurel(上):談Czapek & Cie 的前世今生 這是一個關於「但亦有自己相信的事仍想去做」的故事。 開始今期的文章之前,筆者實在有興趣問問大家:你認識 Czapek & Cie 嗎?若你早有耳聞,或早已收入囊中,請不妨 Instagram DM 筆者。反之,筆者今趟為大家準備了一個關於 Czapek & Cie 的故事。 事情是這樣的,東方表行迎來獨立製錶品牌 Czapek & Cie 首間腕錶專櫃,落戶於東方表行銅鑼灣分店,隆重其事,特別邀來 Czapek & Cie 首席營運官 Xavier de Roquemaurel 先生到港,並與媒體及錶迷見面。感謝東方表行要員人美心善的 Anthony Tsang 安排,筆者有幸能夠親身會見 Xavier de Roquemaurel 先生,在他的介紹下認識 Czapek & Cie 腕錶作品及關於品牌的大小事。 不妨直說,筆者也是個 Czapek & Cie 新手。進行資料搜集時,發現本地關於 Czapek & Cie 的資料或報道確實不多。官方網站有一段關於品牌的簡單歷史,內容大致如下: 品牌創辦人 Franciszek Czapek 於 1811 年出生在波希米亞王國即今天的捷克,後來隨家人移民到波蘭。1832年,21歲 Franciszek Czapek 經歷華沙起義失敗後,出走到瑞士,繼而在地找到一名合夥人,創立 Czapek & Moreau,而 Franciszek Czapek亦改名為「François」。及後,1836年,François Czapek 與 Antoine Norbert de Patek 首遇,並於1839年組成公司 Patek, Czapek & Cie,不過他們的公司夥伴關係只維持了六年,1845年拆夥,François Czapek 再與另一位商業拍檔 Juliusz Gruzewski 合作組成 Czapek & Cie。1855年,Czapek & Cie 已經發展成為19世紀其中一個最廣為人知的鐘錶品牌,更為拿破崙三世為首的皇室擔任製錶師,風頭一時無兩,而 Czapek & Cie 當時更於日內瓦、華沙和巴黎開設了自家專門店,實力毋庸置疑。然而,正當品牌發展得如日中天之際,卻無緣無故消失了,官方的說法是這樣的,「1871 Czapek mysteriously disappears.」然後的事你我都很清楚,那就是2012年 Xavier de Roquemaurel 先生把品牌「重生」。那麼,究竟中間到底發生過甚麼事? 這段消失的歷史偏偏引人注意,讓事情變得有趣。難得有機會向 Roquemaurel 先生求證,當然要聽聽他的說法。「1871年是拿破崙三世倒台及流亡的年份,加上普魯士入侵並重組新政府,而拿破崙三世的倒台重創了 Czapek。有人話 Czapek 最終輾轉回到波蘭並在故鄉撤手人環,但這個消息從來沒有得到任何官方渠道認證。」就如上文所講,當時 Czapek & Cie 主力為拿破崙三世製錶,也隨他倒台而去,真是典型的成也敗也。了解過這段歷史,有兩個非常亮眼的歷史點值得留意:第一, Czapek & Cie 在短短幾十年的發展經已獲得拿破崙三世垂青,製錶技藝之高,顯而易見。第二,François Czapek 的其中一任合夥人是 Antoine Norbert de Patek,假若你眼利又心水清,無錯,這個 Patek 就是當今錶壇傲視群雄的「老大哥」Patek Philippe 的那位 Patek!換言之, Czapek & Cie 比 Patek Philippe 更早誕生,也更早在錶壇發光發亮,當然這並非單純的 apple to apple 比較,亦絕無不敬之成份。 François Czapek 與 Antoine Norbert de Patek 之間的這六年總教人津津樂道,對此筆者也打聽了Roquemaurel先生對此的看法,「這是歷史的決定性交會(decisive encounters)。」在此,所謂的「決定性交會」是某件事發生後會產生巨大的影響及變化,從此改寫人生軌跡甚至改寫歷史。Roquemaurel 先生續說,「當時,François Czapek 與 Antoine Norbert de Patek 都有著共同的敵人,那就是1839年間入侵波蘭的蘇聯,而華沙起義失敗後,大量的波蘭人都逃出國。François Czapek 逃到日內瓦,而 Antoine Norbert de Patek則逃到法蘭德斯(Flanders)。1836年,二人首次在日內瓦相見,而當時 François Czapek 已經設立了小型製錶公司 Czapek & Moreau,並向 Antoine Norbert de Patek 介紹了當時的夥伴 Moreau,後來 Antoine Norbert de Patek 更和 Moreau 的侄女結成夫婦。1939年,三人組成新公司 Patek, Czapek & Cie,而這次合夥在 Patek 的注資下的確加速了品牌的發展!」然而天下無不散之筵席,這個三人組合最終在六年後拆夥,筆者有查閱過一些小道消息指,當時主力負責「市場營銷」的 Patek 與兩位拍檔的意見分歧越來越大,而事實是否如此實在不得而知。「François Czapek 於1845年拆夥之後,再與另一位商業拍檔 Juliusz Gruzewski 組成 Czapek & Cie,而這家製錶公司就是今天我們致力重新帶回錶壇的 Czapek 前身。」 說到此,相信大家對於 Czapek 的歷史有所認識。筆者本來想講「那是個動盪的時代,而動盪總能為品牌塗添幾分傳奇色彩」,卻又想起每個時代都有其難,時勢造英雄,英雄造時勢,或許是應運而生,回頭看過去卻一路走來挑戰處處,所以成就一個傳奇說到底還要有一份「但亦有自己相信的事仍想去做」的堅持。文章篇幅有點長,今趟我們談了 Czapek 的歷史,下一次我們再來細聊 Czapek 的腕錶與設計,Roquemaurel 先生更為解開 Czapek 的機芯之迷,萬勿錯過。 最後,不如我們先來欣賞一下今次Czapek為大家帶來的作品: 亮相《2024年鐘錶與奇跡》並限量的 Antarctique Green Meteor 駕臨香港。錶盤取材自史前時代墜落在納米比亞的吉丙隕石,距今約 6 億年,每一塊都是獨一無二的存在。礦物的天然灰色被綠色漆面所改變,再經歷多層塗抹和拋光,在不同的光線條件下呈現出不同的色調。對此,筆記現場實測,隨光線的變改,錶盤由墨綠色轉為耀眼的碧綠色,變幻如隕石般永恆,也歷久常新。限量100枚。 私心認為 Promenade 系列最能彰顯當代美學,也是筆者最愛。簡約時尚設計,以「Goutte d’Eau 水滴」為靈感,尤如一滴水滴在4時30分位置,然後向外輻射,片刻成為了永恆,永遠留於錶盤之上,卻同時又那樣富有動感,彰顯時間的躍動感與永不停歇。 另一款名為「 Guilloché Ivoire 太陽」,以銳利的現代手法重新演繹了璣鏤紋:秒針盤猶如太陽,精細切割的璣鏤紋如太陽光線一般從秒針盤放射而出。精緻的箭形指針採用半鏤空設計,時標為鑽石切割的梯形設計以達到反射光線的效果。



