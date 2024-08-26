自助餐推介 | 中環文華東方酒店Buffet回歸！9月限定即開法國生蠔！波士頓龍蝦鮮味彈牙、即製巴馬臣芝士意粉鮮香掛汁！任食經典芝士蛋糕、自家製奶茶雪糕

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在香港這個美食之都，自助餐是酒店餐廳等的兵家必爭之地。要數高性價比的自助餐，中環文華東方酒店的快船廊 Clipper Lounge也是城中數一數二，從頭盤沙律、即開生龍蝦生蠔，到海南雞飯等熱葷、經典芝士蛋糕等，一個價錢便能嘗盡酒店招牌菜式，確實吸引。

位於酒店閣樓的Clipper Lounge，經歷一個多月的翻新工程後近日正式重開。其新面貌由J Candice Interior Architects操刀設計，靈感源自70年代香港的漁船隊和沿海海鮮市場，餐廳中心位置的吊燈模擬了漁網縱橫交錯的繩結，在歷史風華中注入現代風格。

這次率先嘗了Clipper Lounge的新晚市自助餐Menu。自助餐以酒店內各餐廳的特色菜為賣點，像是The Chinnery的咖哩、文華扒房的燒烤、Café Causette的招牌海南雞飯等，都能在這裏吃到。

身為海鮮控，當然是衝著海鮮區而來。海鮮區集齊各種新鮮選擇，波士頓龍蝦、本地鮑魚、法國藍青口、紐西蘭綠唇青口、麵包蟹、長腳蟹等應有盡有。波士頓龍蝦肉質肥美彈牙，鮮味十足，是必吃之選，鮑魚和青口亦是同樣鮮腴。

同樣不能錯過的，還有在海鮮區一角的即開法國生蠔，每隻均是肉厚肥美，入口順滑，海水味鮮甜適中，可按個人喜好搭配雞尾醬或檸檬汁，吃上十隻八隻也絕無難度。不過生蠔只在重開的首月限定提供，10月時將會改成任吃大閘蟹，蟹迷絕不能錯過！

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