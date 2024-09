Travel & Dining



收藏文章 Negroni Week雞尾酒慶典回歸!品嘗大師級特色Campari Cocktail、與《三體》導演曾國祥把酒對談 Negroni(尼格羅尼)酒夾集著甜、苦、烈的風味,是不少男士最多的雞尾酒之一。說到這款Cocktail,不得不提每年一度的全球慶典Negroni Week。本年踏入12週年的Negroni Week,於本周末回歸,以Negroni的核心Campari(金巴利)酒為主題,邀請不同酒吧和調酒師,變奏出各自的獨得風格,與眾同樂! 9月20日 「Negroni Week Tales , Sophia Loren’s 90th Birthday」@Sophia Loren 隨Negroni Week接近尾聲,Sophia Loren的天台酒吧將於這晚舉辦狂歡派對,活動重頭戲是三位「Campari Red Hands」調酒大賽中的決賽參賽者,他們將會大展身手!屆時,酒吧將以「Campari」為主題,牆上播放著意大利影后蘇菲亞·羅蘭的電影;活動後,其中一位選手將在Sophia Loren的speakeasy酒吧The Blue Room繼續為賓客調製特色Cocktail。 日期:2024年9月20日星期五 時間:天台酒吧 - 晚上6時至10時/「The Stage」- 晚上10時至深夜 地點:灣仔莊士敦道60 - 66號Sophia Loren 雞尾酒:每杯$138元+ 10% 9月22日 「Negroni Week Conversation with Derek Tsang」會員專享的電影之夜 @Soho House 這次Negroni Week最觸目的,莫過於9月22日於Soho House舉辦的訪談。訪談邀請首位獲提名奧斯卡金像獎的香港導演曾國祥,探討他從香港到荷里活的電影生涯以及幕後挑戰。此外,Soho House將會在整個九月份特別放映Soho House Shorts,一場由會員參與的Campari主題短片比賽的作品探索如何透過以Negroni主導的鏡頭,賦予平凡的瞬間一絲嶄新意義。 日期:2024年9月22日星期日 時間:下午5時30分 地點:上環德輔道西33號Soho House電影院Harbour Room Negroni Week 日期:即日至2024年9月22日 詳情: https://negroniweek.com/



