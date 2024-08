Watch & Jewelry



收藏文章 七夕為另一半送上珍貴的珠寶、腕錶!BVLGARI Divas’Dream 特別款頸鍊、如夜空般的JLC翻轉系列計時腕錶 今夕是何年?原來數一數2024已經過了一大半,撫心自問今年有為另一半準備過甚麼小心思、小驚喜嗎?還沒有的話,不妨趁著七夕這個難得時間,為對方送上一份驚喜禮物吧!今夕是何年?原來數一數2024已經過了一大半,撫心自問今年有為另一半準備過甚麼小心思、小驚喜嗎?還沒有的話,不妨趁著七夕這個難得時間,為對方送上一份驚喜禮物吧! Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph計時腕表 積家的Reverso一直是品牌引以為傲的腕表系列,最近品牌為這個系列帶來了新成員,正是這枚精緻的Reverso Tribute Chronograph鏤空計時腕表。 這枚新品以天馬行空的創想和非凡技藝詮釋愛的雙面奧義,Art Deco裝飾藝術風格精髓,運用獨特翻轉設計詮釋一體兩面的玄妙,將千頭萬緒凝聚於方寸之間。積家Reverso Tribute Chronograph計時腕表糅合複雜功能與現代美學,黑色表盤微光瑩亮,如同閃耀點點繁星的深邃夜空。翻轉另一面,鏤空表盤讓精密的計時機械裝置一覽無遺。積家860型手動上鏈一體式計時機芯為兩套指針提供動力,52小時動力儲存兼顧逆跳計時與雙重時間顯示,猶如始終不渝的至深愛情,跨越時間與空間的界限歷久彌堅。不得不提的是,品牌這次更攜手其全球代言人易烊千璽演繹全新七夕主題短片,確見心思。 查詢:Jaeger-LeCoultre BVLGARI Divas’ Dream 系列頸鏈、Octo Roma 腕錶 七夕之期將至,BVLGARI 發佈其全新宣傳企劃「The Moment of Eternity 此刻示愛」,品牌標誌性絲帶在澄粉色調的晨曦中勾勒出心形圖案,讚頌告白的無畏勇氣,並以匠心之作伴隨愛侶盡訴心聲,訴說珍貴誓言,將刹那悸動定格為永恒。 VLGARI Divas’Dream 系列推出了七夕情人節特別款頸鏈,晶瑩溫潤的母貝寓意純潔無暇的真摯愛意,鑽石與粉紅色藍寶石璀璨耀眼,為相伴時光增添令人心醉的浪漫氣息。疊戴 Divas’ Dream 系列頸鏈,深邃紅玉髓點綴頸間,輝映永不熄滅的愛情花火,勾勒愛侶間的濃情蜜意。 BVLGARI Octo Roma 系列腕錶則以八角造型展現堅定態度,LVCEA 系列腕錶映襯矢志不渝的珍貴諾言,讓轉動的指針於浩瀚宇宙中見證愛情,細數彌足珍貴的動人時光。 查詢:BVLGARI



