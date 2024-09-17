期間限定！中環大館中菜廳山珍菇菌宴！$988十道菜嘗味菜單：鮮松茸雲霧帶子燉花膠、香酥雪燕阿拉斯加蟹盒、荔枝菌湯竹笙卷，為味蕾添上幽香詩情畫意

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與大廚聊天，可以聊到天南地北，那頓飯最滋味！

菇菌宴在舊日通常都在雲南餐廳提供，近年成為五星酒店中菜廳一年一度盛宴。但說到突破，要介紹The Chinese Library今年首次推出的山珍瑰寶盛宴。可能因為餐廳位於遊客景點大館之中，而且作為Aqua Restaurant Group的旗下成員，很多人以為當中的中菜為「鬼佬口味」。其實來一次，便知誤會大了！如果再與行政總廚李振龍師傅（龍哥）一席話，更加欣賞他對中菜的見識、認識、經驗和廚藝。

全新的山珍瑰寶盛宴有十道菜，選用了十款正值盛夏當造的山珍菇菌，包括鮮松茸、野竹笙、雞油菌、羊肚菌，還有稀珍的荔枝菌等，做出精緻菜式。龍哥由野生菇菌的產地，說到菇菌的特性，再分享到當地的風景、風土人情和習俗，雲南旅遊的話匣子就這樣打開，甚至由瀘沽湖的風景，說到當地的「走婚」傳統。每一菇菌，都可以是一個故事！

山珍瑰寶盛宴內的菜式名字詩情畫意，第一道叫「水照影」，我馬上想起瀘沽湖波平如鏡的湖面，而龍哥竟說名字靈感來自他在醫院的經歷，我還是喜歡我的版本。水照影取現時當造的西班牙紅蝦入饌，蝦肉煮至半熟彈牙鮮甜，配上薄薄的冬瓜片，提升清爽感，最後加入自家製青檸葉油連繫整道菜式。這款充滿熱帶風味的醬汁，用上檸檬葉、青檸皮及油用攪拌機打成汁再煮，隔渣後加入柚子醋，味道酸香鮮爽。

第二道開胃菜是「鮮松茸雲霧帶子燉花膠」，松茸燉湯，最能發揮鮮味。師傅以鮮松茸加人雞湯及花膠燉製六小時，將松茸獨特菌香發揮得淋漓盡致，令湯底味道更見清甜。燉湯中的帶子與蛋白巧妙混合，以雲朵般呈現，然後再用清湯低溫浸熟，像泡沫又像海棉，鬆化軟滑。蛋白也能突出帶子的鮮味，口感和口味也有驚喜。

「香酥雪燕阿拉斯加蟹盒」將傳統厚厚實實的蟹盒重新演繹，酥薄的外層內有羊肚菌，「肉質」爽嫩，鮮菌香氣濃厚，配上彈牙的雪燕、鮮甜的阿拉斯加蟹肉、爽口的馬蹄，清香的芫荽，以及充滿鹹香的諾鄧火腿混合而成，香氣紛陳。

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