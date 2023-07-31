加入最愛專欄 收藏文章

美國作為世界霸權，航空母艦是主要的地緣戰略工具，因此長年以來都保持10艘超級航空母艦規模，這樣的格局已經保持了60多年，經歷韓戰、越戰、伊拉克戰爭等等，以望而生畏形容也毫不為過。

美國最新的核動力航空母艦是福特號（USS Gerald R. Ford），2017年特朗普總統在全球最強大的超級航母交付海軍典禮演說：「當這艘戰艦劃過海平線，我們盟友可安心入眠，但敵人會發抖喪膽，因為大家知道美國來了，美國正重裝壓境。」他還說，福特號「是使美國不必戰鬥的止戰威懾」，因若發生戰爭「結果永遠一樣，美國將勝利。」

AI公司Anthropic，可能就是Google準備來趕壓群雄的福特號航母。握有OpenAI的微軟未必能夠成為最後的贏家。

掌控人類生活科技不落人後的Google，絕對不會讓微軟在生成式AI霸佔領先地位。當年還未當上微軟CEO的印度人Sundar Pichai，就是主導Android平台一統非蘋果天下的負責人。

在OpenAI推出Dall-E 2、名震全球之前，Google就有類似模型，但並沒有發布，因為Google認為需要對AI生成的內容負責。早在2015年，Google的圖像識別AI曾將黑人標記為「大猩猩」，招致的批評讓Google成為驚弓之鳥。

而早在2021年，Google就已有了類似ChatGPT的LaMDA聊天機器人，但也始終未發布。直到2022年11月底，OpenAI憑ChatGPT佔盡風頭。這恰恰解釋了Google在這波人工智能浪潮中落後的原因。

如今，Google首席科學家Jeff Dean在一份聲明中表示：「我們仍然致力於對人工智能採取負責任的態度，我們正在不斷學習了解新出現的風險，同時也在大膽創新。」

Anthropic係由原在OpenAI開發GPT-3論文的幾位史丹福、哈佛和普林斯頓的博士級專家組成，以及來自Google、DeepMind和Facebook的資深AI人才創立，投資者包括Google、企業軟件公司Salesforce、Zoom，Facebook共同投資人等。

根據OpenAI六月的數據，每月的流量首見下滑，這是一大警訊，OpenAI去年虧損5億4,000萬美元，即是每天服務算力成本接近700,000美元，仍然沒有找到有效商業模式。

Anthropic以受業界頂尖專家培訓，具有滿足各行業私隱需求、降低成本、可客製化的AI語言模型Claude，解決現有AI模型無法提取，但佔據眾多商業領域80%以上的諸如文本、圖像、影音等非結構化數據的弱點，開發不少幫助零售、金融與醫藥業自動化的人工智慧模型。

並已經提供標準API無縫接軌各企業平台如Google、Salesforce、Slack、Zoom、Notion和Quora等，直接對這些軟體平台上的企業戶提供AI服務，預計2023年營收5,500萬美元，毛利65%，估值47億美元，和微軟內建的Autopilot互別苗頭。

全球人工智慧市場在2021年的規模約930億美元，2022到2030年的年均增長率約40％，並在2030年達到2萬億美元以上。所以Anthropic就算無法像福特號震懾對手，也有大片的豐沛果實可收割。

我們現在主要使用硬體做為AI的載體，包括智慧手機、電腦和智慧眼鏡，未來還會有大量的AI在雲上運行，像以前的電力一樣，隨時可以調取和使用。隨著人工智慧進入大規模使用階段，相信Google的搜索還會進化，不斷出現新的功能和玩法。

任何缺乏商業模式的互聯網產品，最後都難免一死。OpenAI是否能夠成為新一代的Google或者曇花一現，值得留意。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加