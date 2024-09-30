老錢家族的傳承 最懂Old Money的男人Ralph Lauren的人生，從零開始創立百億時尚帝國

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近日在社交媒體流傳得最廣，就是馮德倫及吳彥祖的男神合體照。吳彥祖的淺米色西服套裝，搭配藍色花紋領帶，令人驚喜的，還是他和好友馮德倫的同框，瞬間夢回《美少年之戀》。

這張照片拍攝於紐約州的Old Money長島的Hamptons。

現場紐約上流社會齊聚，賓客們有的坐水上飛機，有的坐直升飛機，降落在Khalily Stables莊園。共同目的只有一個，就是參與一場有愛又愜意的Family Party，Ralph Lauren 2025春季時裝秀。

Ralph Lauren選在了位於長島的Hamptons，這個地方對Lauren家族來說更有著特殊的意義。這裏見證了Ralph與妻子Ricky長達60年的美好愛情，也記錄著一家人幾十年來的溫馨點滴，既是靈感之源，也是心靈的避風港。

歷史上包括羅斯福，甘迺迪家族，摩根，古根海姆家族，以及雅詩蘭黛家族等，早已在長島Hamptons紮根，這也是整個紐約最昂貴的豪宅之一。

HBO《Succession》中，Roy家族避暑別墅也在Hamptons，這些人在漢普頓的家，早已成為老錢家族傳承的一部分。

衣食住行「衣」為先，紐約曼哈頓第七街到30幾街這一區，就是傳統猶太人的Garment District，這做曾經是美國製造業的繁華中心。這裏有數不清的財富故事。Ralph Lauren就是其中一人。

Ralph Lauren的人生，從零開始創立百億時尚帝國，最難得的家庭事業雙豐收，不僅是最懂Old Money的男人，也是最懂愛家的男人。

1964年白手起家到現在，一共發展了約8種產品和服務線，十幾個品牌，除服飾外，還有家居、配飾（包、腕表、珠寶配飾、鞋、領帶、腰帶）、香水、餐廳、咖啡室等，於1997年在紐約證券交易所上市。

Polo Ralph Lauren一直是地球上被老番得最利害的時裝品牌，幾十年帶來了一種懷舊美學，一種經典感染力，吸引力，是感動美國的十大民族企業，正統American Dream，品味之王。

幾十年，做Ralph Lauren的貨，都唔知製造咗幾多個廠佬億萬富豪出來，佢哋對供應鍊管理已經到了神殿級。

Ralph Lauren同大部份猶太人公司一樣，接班人是一大問題。仔女冇興趣，而家寄望個細仔David度。

星光合照的中間兩位，一個是David Lauren（他們的二兒子），一個是他的妻子Lauren Bush，Anna Wintour話："It's never easy to be your own man and your father's son, but David is absolutely both"

David Lauren說：很多人認為，我們的父母做時尚行業，大部分時間一定都是在出差，彼此之間的關係不會那麼親近。但是恰恰相反，沒有甚麼比我們全家人坐在一起，共用晚餐和家庭時光更重要的事情了。

經常可以看到他們一家人全部穿著Ralph Lauren的衣服拍照片。這並不是為了某種宣傳，而是他們發自內心喜歡穿父親設計的衣服。因為這對他們來說不僅僅是衣服，更是一種愛的表達。

甚麼人會著Polo Ralph Lauren？就係七十後或以上、同埋內地人，佢哋有個好似很漂亮的名字，叫做Babyboomers，而家不同了。

有不少老一輩經常先入為主評論各種創新事業，前輩的成就固然可敬，但在這光速競爭的年代，很多訊息的獲取，並不存在於自己狹隘的生活體驗，或者是上世紀成功的路徑中。

許多大企業家因為太成功，所以思維還停留在上世紀，那個他們最光輝的歲月。老人放手，新人謙卑，新舊完全冇融合可能性，一班曾經很成功的中老年人，他們用過去的成功經驗告訴你未來應該點樣做？

這樣不是武斷？我憑甚麽教你？不如你教番我好唔好？

整場大秀最感動的，是謝幕時84歲的Ralph Lauren，向相伴60年的妻子Ricky伸出手，等待她的一個親吻。







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