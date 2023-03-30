加入最愛專欄 收藏文章

特首李家超已啟程抵達海南，出席博鰲亞洲論壇年會．博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia）由25個亞洲國家和澳洲發起（2006年增加至28個），於2001年2月27日在海南省瓊海的萬泉河入海口的博鰲鎮成立，論壇為非官方、非營利性、定期、定址的國際組織，為政府、企業及專家學者等提供一個共商經濟、社會、環境等的高層對話平台。

博鰲亞洲論壇是中國可以掌控的國際交流平台，中國對於國際事務的主張，可以透過這個平台發揮影響力。隨著中國對國際事務影響力的攀升，願意參與論壇的政要和企業家，日益踴躍。這種相輔相成的循環激盪，使論壇在全球政經秩序具有實質影響力。

今次博鰲亞洲論壇於3月28日至31日舉行。年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。屆時將邀請各界代表，圍繞主題以及「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」四個板塊議題展開討論，共商疫後世界發展大計，促進國際團結與合作。

（截自特首李家超facebook）

特首李家超在社交網頁表示，海南省與香港關係素來密切，香港亦是海南省最大的外資來源地，兩地人流、物流、資金流往來頻繁，不少港資企業都在海南開展業務。他指出，期待在會上與內地和各國政商學媒等界別代表，共商疫後世界發展大計，促進國際團結與合作。他又說，他與團隊亦會向與會人士推廣香港，介紹香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為香港帶來更大商機，增加競爭力和吸引力，為香港拼經濟、拼發展。

此次年會是中共二十大和全國「兩會」後展示國家開放對外交流的重要盛會，是向全球展示海南自貿港建設藍圖的重要窗口。海南省位於中國最南端，北以瓊州海峽與廣東劃界，西臨北部灣與越南相對，東瀕南海與台灣相望，東南和南邊在南海中與菲律賓、文萊和馬來西亞為鄰。島形似一個呈東北至西南向的橢圓形大雪梨，是僅次於台灣的第二大島。其地形四週低平，中間高聳，呈穹隆山地形，以五指山、鸚哥嶺為隆起核心，向外圍逐級下降，由山地、丘陵、臺地、平原構成環形層狀地貌。

2020年6月，中央發布《海南自由貿易港建設總體方案》，列出眾多重大而獨特的自貿港政策。海南自貿港發展相信會為港商帶來不少商機，包括旅遊業、生態農業、醫療保健、文化創意和金融業等。究竟有950萬常住居民的海南島，目前不斷推出各種各樣新的刺激措施，希望能吸引世界各地的金融家和精明的購物者前往，但它是否能替代人口750萬的香港？

香港自反修例運動後，中央通過實施國家安全法，但這些做法對香港來說是好是壞，是禍是福，目前言之尚早。不過如想通過海南來複製香港的模式並不容易。香港的成功在很大程度上得天獨厚，國安法後，香港的司法體系、資金流動和信息交流，雖與過去有別，但仍與中國不同。海南現時很難變得完全類似香港，也缺乏香港人的應變能力，加上香港靠近廣東的製造業帶。暫時來説，海南可以與香港互補，成為香港的補充。希望特首李家超的海南之行，會為香港帶來妤消息!









【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名