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【晴報專訊】MIRROR紅館演唱會墮屏意外至今已近兩個月，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在神經外科病房留醫。日前，阿Mo父親李盛林牧師與事故中的一班舞者見面，阿Mo女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）亦陪同出席。不少舞蹈員在網上分享合照，相中，So Ching戴眼鏡及黑色口罩，臉容憔悴，阿Mo父親則與舞者逐一相擁。

So Ching不停進出醫院陪伴男友阿Mo。（資料圖片）

全黑打扮的So Ching（戴眼鏡者）臉容憔悴。（IG圖片）

另一受傷舞者張梓峯（阿峯）昨日撰文，自責事發時未能救出阿Mo：「望住佢哋屋企人同So Ching心力交瘁嘅樣而覺得心痛，我好想同佢講一聲『對唔住，我當時救唔到阿Mo』。」他自言每天起床、食飯、看醫生時，都會想起留醫的阿Mo及事發情況。舞者Terry則指So Ching消瘦不少：「見到So Ching瘦至皮包骨，疲態盡現，亦都深感無力。」

阿Mo父親與阿峯（背向者）互相擁抱安慰。 （IG圖片）







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