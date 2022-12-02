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【晴報專訊】無綫台慶劇《超能使者》將於今晚大結局，前晚劇情焦點落在「威仔」沈震軒（Sammy）身上，眼見袁叔（張國強飾）及母親梅姐（馮素波飾）先後被大奸角賀慶隆（歐瑞偉飾）的手下殺害，威仔「黑化」驚變final boss。Sammy昨日回應本報，劇透大結局將有正邪大對決：「我哋聯手激戰歐瑞偉！」

沈震軒預告與王君馨的苦戀將悲劇收場。



《超能使者》播出至今話題不絕，「高勇」陳山聰及「Q姨」唐詩詠等先後喪失異能，觀眾關注各人命運。前晚他們被「賀慶隆」歐瑞偉手下偷襲，「威仔」沈震軒因目睹袁叔及母親被殺害，爆seed黑化大反擊，瘋狂吸走敵人元氣，最終化險為夷。及後，他與賀慶隆激戰，同時為拯救腦幹死亡的女友韋瑞琦（王君馨飾），更吸盡男護士元氣給女友續命。昨晚一集異能人內訌，威仔更大戰高勇，如同《復仇者聯盟》的英雄內戰。

沈震軒目睹母親罹難，喊到青筋暴現，令人動容。



預告陳展鵬挺身而出

歐瑞偉（左）飾演的賀慶隆令一班超能使者內訌。



Sammy昨日受訪時大爆結局將十分悲慘，一眾異能人聯手對抗強敵︰「我哋一班超能使者被賀慶隆搞散晒，決裂咁滯，不過今晚會齊齊激戰賀慶隆，當中阿鏈（陳展鵬飾）值得留意，結果亦好慘，會死剩好少人。」談及威仔與韋瑞琦的戀情，他暗示有人難逃一死︰「我哋會好似韓劇結局咁，好悽慘！」他表示威仔一角是跛腳毒男，及後擁有如Marvel紅女巫般的超能力，令他過足戲癮，「每次拍監製文偉鴻（Jazz）嘅戲，都要我改頭換面，大家估唔到威仔咁慘，好好玩。」至於在劇中奸到出汁的歐瑞偉受訪時則說︰「大結局會有激烈打鬥場面，有少少出人意表嘅！（造型似Ironman？）確實好多人咁講，歸功於Jazz，想我每齣劇有唔同造型。」另外，劉佩玥（Moon）前晚出席飯聚，對於觀眾估計她將在結局現身，Moon笑說︰「我唔講得，怕講咗監製就會剪走我！」







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