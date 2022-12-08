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【晴報專訊】張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有三個兒子，二人感情時好時壞，雯雯有時出po鬧老公，有時又會為老公與網民「駁火」。昨日二人婚姻再現危機，雯雯在IG爆seed，暗示跟丈夫性格不合，表示「溝通唔到、容忍唔到」；她自言一定會被網民嘲諷她「抵死」，但仍決意「做番自己」，似預告明年回復單身。

張致恒與粉絲雯雯於19年誕下大仔張天寶後急急結婚，二人結婚三年多以來，Steven負面新聞不絕，不但多次被爆欠債拒還，要搬屋避債，圈中工作更是少之又少。同時夫妻感情不穩，今年一月，雯雯單方面宣布離婚，但他們三日後卻戲劇性地和好如初，雯雯更自爆已懷第三胎，並於六月誕下細仔天朗。

雯雯在IG上載新相，表示有三名兒子已經足夠，並揚言「輕鬆晒」。（IG圖片）

正當外界以為他們關係穩定之際，今年十月，雯雯突然刪除在社交網中與Steven的合照，同時取消追蹤老公IG。到上月，雯雯又忽然分享與Steven帶兒子到牧場遊玩的短片及照片，當時穿鬆身裙的雯雯，更被網民懷疑懷有第四胎，事後Steven否認太太有喜，只是太太慳家穿舊衫；同時Steven自爆現時在茶餐廳當二廚，暗示自己腳踏實地搵錢養家。

上月雯雯在IG上載穿鬆身裙的生活照，惹來大肚疑雲。（資料圖片）

強調無第三者

不過，雯雯昨晨在IG限時動態訴心聲，似乎已決心結束三年婚姻。她寫道：「可以當我精神有問題，可以當我做新聞，可以當我思覺失調，但我可以好肯定咁講，已經到咗我極限，全部嘢已經到咗我底綫。」她強調Steven無玩女人，夫妻之間亦無第三者，只是單純地性格不合：「溝通唔到、容忍唔到。我自己係單親成長，以為努力堅持死撑，我嘅小朋友就可以完整成長，但原來真係勉強唔到，每日對住原來可以咁攰。」她揚言正安排好一切，明年將會「做番自己」有新開始，她又自嘲：「大家最喜歡話我抵死、揀錯人，（但）唔試過，又點知結果。」未知今次Steven如何拆彈。

Steven今年七月曾開直播，當時他預告希望在五年後追多個女兒。（資料圖片）







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