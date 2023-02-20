加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】無綫總經理曾志偉昨日率領一眾藝員，包括陳豪、譚俊彥、高海寧、江美儀及《中年好聲音》一班參賽者等，現身沙田馬場「TVB賽馬日」。志偉笑言每次落注買馬前都做足功課，四、五年前更試過中馬獲千萬獎金︰「最多贏過1,600幾萬，當時投注咗2,000蚊！」另外，提到通訊事務管理局日前公布免費電視台及電台牌照中期檢討，當中公眾批評TVB節目無新意，包括「劇集和綜藝節目千篇一律，只播放懷舊和沒有新意的節目」，以及「節目經常介紹大灣區，內容沉悶」等。志偉表示會接納各方意見，並以觀眾群為原則，「好似《獎門人》做咗廿幾年，係老少咸宜嘅節目，我哋有部門研發新節目，一定會與時並進。」

志偉表示無綫必會與時並進，迎合觀眾口味。

曾中馬贏1,600萬元

至於港台今年不再與無綫合辦《香港金曲頒獎禮》，改回獨立舉行《十大中文金曲頒獎典禮》，問到《勁歌金曲頒獎典禮》會否復辦？志偉透露有意將《勁歌》頒獎禮改為兩年一屆舉行，「呢兩年中間，我哋再夾一個籌備緊嘅大灣區音樂頒獎典禮，《勁歌》同呢個頒獎禮就會隔住舉行。（香港歌手無咁着數？）香港歌手喺大灣區受歡迎呀嘛，內地歌手都會參與，頒畀國內、東南亞或者香港歌手，相信今年內會舉行。」

同場的視后江美儀，早前為有份演出的電影《易經風雲錄》包場，獲前夫吳君祥及前奶奶冬嬸到場支持。她表示跟前夫關係良好，「大家仲係朋友。（有機會復合？）雖然關係好，但我都想歎下新嘢，師傅話我60日內有桃花，否則就要等到11月，所以唔諗復合，大家唔好抹殺我嘅機會。」

江美儀笑言希望有新桃花，所以不考慮與前夫復合。

吳君祥早前帶同母親冬嬸欣賞前妻演出的電影。（資料圖片）







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇