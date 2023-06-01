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【晴報專訊】洪卓立（Ken）與女友劉沛蘅（Hillary）昨日首次以情侶檔姿態，出席《譚仔雲南米線x譚仔三哥米線x PayMe推廣的「全民Discount」快閃優惠》活動。Hillary全程冧爆依偎Ken，更直呼男友愛的暱稱「阿B」，Ken亦坦言努力慳錢儲老婆本，認真sweet爆。

Ken與Hillary甜蜜現身，Ken承認「慳住使」儲老婆本。

洪卓立與劉沛蘅自公開戀情後，不時曬愛閃盲網民。昨日他們聯同PayMe喵、「電視框人」及「譚仔女聲合唱團」副隊長彩燕姐以及譚仔三哥瑞芳姐，一同宣傳「全民電視框（Discount）」優惠企劃。滙豐旗下電子錢包PayMe由今日起正式登陸全線譚仔及三哥，用戶可透過PayMe用消費券付款之外，由2023年6月1日至6月30日期間，更可於PayMe App搶譚仔及三哥快閃優惠券，買滿$45即減$5，相當於89折優惠；而PayMe的全新用戶凡在譚仔或三哥惠顧滿$100，即可獲$50優惠券。

Hillary全程依偎男友，相當小鳥依人。

Hillary昨日全程望實男友甜笑，眼神充滿愛意，她說：「第一次同『阿B』一齊出席活動好開心！」令全場起哄。原來二人經常拍拖食米線，Ken說：「因為屋企附近有譚仔同三哥，有時晏晝食完譚仔，夜晚就食三哥！」說到PayMe搶快閃優惠劵食米線，Ken說：「我係PayMe真實用家，依家有優惠劵，買滿45蚊減5蚊，我都會撳下！」問到慳到的錢會用來做甚麼？Ken笑說：「有『大茶飯』，計劃緊將來。」快將生日的Hillary獲大會送上米線造型的生日蛋糕，她與Ken一起切蛋糕，儼如預演婚禮。

二人即場切米線造型蛋糕，似足婚宴儀式。

對婚期有共識

提到叫男友「阿B」，Hillary大方表示意指「Baby」；至於生日願望，Hillary望實Ken表示希望多些情侶檔工作及身體健康。Ken則說：「你睇我哋依家肥肥白白，我增緊磅，叫咗好多嘢食，佢（Hillary）見到都忍唔住食，有少少被我谷肥咗。」Ken表示有「大茶飯」，他承認「慳住使」儲老婆本：「盡量依家有啲咩都慳啲。（兩年內結婚？）如果有多啲優惠慳多啲錢，咁咪快啲囉。」Hillary即說：「放心我好慳㗎！」Ken回應：「佢係好易養，大家（關係）好穩定，婚期有共識，事業為重先，盡快啦！」

Hillary冧爆望實Ken，眼神充滿愛。

貼心的Hillary沒有為婚期設限，「就算一齊好耐無結婚，我都唔覺得嘥時間，因為大家都有付出同開心。」Ken即大讚：「好體貼呀！好明白事理，娶得過呀！」至於情侶檔酬勞，二人皆不清楚，Hillary說：「我哋不嬲財政獨立，但佢成日送嘢畀我。最開心係平時我講一句想飲咩，轉頭佢就買咗，呢啲小細節仲sweet過收到貴重禮物。」認真甜到漏。

PayMe喵、「譚仔女聲合唱團」副隊長彩燕姐、譚仔三哥瑞芳姐及「電視框人」難得聯乘，推出快閃優惠。







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