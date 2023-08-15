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【晴報專訊】16位候選香港小姐近日如火如荼備戰本月27日的決賽，15號莊子璇日前因壓力致全身出疹入院留醫。昨日無綫舉行港姐記者會，佳麗們以泳裝亮相會晤傳媒，莊子璇不理醫生勸告堅持出院，更為了能如期出席記者會而狂打針。

莊子璇狀態回勇，一臉信心十足。

曾奪得網民投選「一見鍾意佳麗」獎項的15號莊子璇，卻有傳未紅先驕，遭其他佳麗杯葛，幕後也對她評語甚差。日前莊子璇自爆忽然出疹而入院求醫，昨日她現身記者會，紅疹極速消退。她受訪時指兩日前忽然全身出紅疹兼臉部紅腫，經醫生診斷後指她免疫力低及壓力大所致。問到是否因負面新聞纏身？莊子璇說︰「自己覺得無乜嘢，因為（負面新聞）一直都有，（壓力太大？）話無就假嘅，少少啦。」她又稱醫生勸喻繼續留院，但她堅持出院，又解釋能火速痊癒全因狂打針，她說︰「住院兩日打咗六、七支針，所以好快消腫，依家仲要食藥同戒口，（擔唔擔心影響比賽？）都驚翻發，但信心OK嘅。」

陳怡名後悔因回覆網民留言而掀起罵戰。

而早前批評無綫官方發放其食相，而與網民爆罵戰的14號陳怡名，有指她因不堪壓力而清空社交網。昨日陳怡名解釋來港三年，廣東話不佳而惹起誤會，「有好多人留言鬧我，最多係粗口，又鬧我好醜樣，我唔想睇到所以清空IG，（有無衝動回罵網民？）依家無啦，一個人鬧我就氣憤，如果好多人鬧我就無所謂，佢哋係發洩。」

王敏慈廣東話進步神速

另外，昨日一眾佳麗穿上泳裝亮相，當中6號胡睿涵、9號潘明璇及16號郭珮文上圍最豐滿。胡睿涵透露近來只吃沙律和白烚雞胸肉，並戒零食及碳水化合物。而郭珮文則自認貪吃，但為了參選而戒食炸雞，「我應該係佳麗中最大隻，不過知道要着泳衣，兩日前開始注意，但食嘢讓我好開心。」談到上台影相時以秀髮遮胸，又不肯撥開頭髮，郭珮文解釋髮型師用心造型，她深怕整亂。至於潘明璇被網民指容貌進化變靚，她解釋︰「有人覺得我靚咗都係好事，亦證明無綫嘅化粧技巧同髮型都做得好好。」此外，4號王怡然、10號陳霈錤和17號王敏慈愈戰愈勇，獲選為大熱，王敏慈的廣東話更有明顯進步，她坦言下了不少苦功︰「因為之前廣東話講得唔標準，大家都聽得好辛苦，所以不斷練習。」

任職老師的陳霈錤（中）主動教王敏慈（左）和王怡然講廣東話。

（左起）郭珮文、潘明璇和胡睿涵上圍十分澎湃。







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