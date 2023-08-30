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【晴報專訊】出爐港姐冠軍莊子璇是非不斷，參選時被指雙面人，當選後疑似惹來其他佳麗不滿，落選佳麗胡睿涵前晚更出po，似是影射莊子璇「扮嘢」；同時有不滿賽果的網民到莊子璇IG留言狂轟。莊子璇昨日淡定表示不會對號入座，只會繼續「食花生」八卦。

（左起）王怡然、莊子璇及王敏慈當選後，依然是非不斷。

莊子璇昨日與亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁接受獎品，提到遭網民到其IG洗版式負評，莊子璇稱︰「我有睇網民留言，每年都係咁，自己會消化。所有佳麗都好優秀，明白每個觀眾都有自己喜好，我會做好啲，希望多啲人鍾意我。」談到胡睿涵po膠袋相，相中寫上「好能裝，像你一樣」，莊子璇說︰「唔會對號入座，唔知佢指邊個，可能佢想抒發情緒。」網民指「莊」跟「裝」同音？她說︰「都幾有創意，我嘅態度係食花生態度。」至於姜依宁在胡睿涵的貼文點讚，她笑言只是「盲撑」對方︰「佢係我好朋友，po乜我都會留言，唔係指某一個人。」莊子璇昨日亦在IG發感謝文︰「喺香港生活咗21年，呢個地方一路陪住我長大，所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任，令大家知道香港呢個地方到底有幾美好。我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同，但我會努力盡力不停去學習。」

落選港姐胡睿涵。（網上截圖）

傳王怡然父母騙財千萬

此外，有內地網民大爆王怡然父母經營補習社，拖欠薪金及騙取學費，金額涉及過千萬元，他們更挾巨款來港。王怡然昨日只表示不清楚事件亦不方便透露，傳聞有真有假；她更自言21歲已經獨立，承認傳聞為她造成壓力。她接受《東張西望》訪問時，坦承跟父母有聯絡，父母對事件影響她深感內疚，她更一度在鏡頭前落淚。無綫昨日亦發聲明，表示有關傳言未經證實，無綫不會作任何回應。

王怡然接受《東張》訪問時落淚。（電視截圖）







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