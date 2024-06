陳凱琳33歲生日與鄭嘉穎同遊雲南！熱情餐廳拉大隊唱歌慶生令Grace尷尬又開心

加入最愛專欄 收藏文章

陳凱琳(Grace)早前33歲生日,她興奮分享自己跟老公鄭嘉穎遊雲南的影片,片中她搞笑形容她跟老公正是MBTI 16型人格當中「I」人同「E」人的代表,見到她跟嘉穎每次都是處於冷靜與熱情之間,搞笑又甜蜜。今次三個囝囝沒有隨行,不過就有一大班「電燈膽」出現,畫面相當搞笑!

Grace於IG分享兩公婆遊雲南的影片,她在片中都以「當I形(型)同E形(型)嘅人去旅行」及「但係正正因為咁所以兩個人喺埋一齊」為主題,片中她非常熱情又跳跳紮,向老公嘉穎獻吻,但架上黑超的嘉穎相反較酷,只是簡單配合她,直至最後先整蠱老婆,雙手抱起佢作狀掉佢落河,又在小橋邊扮推佢落水,認真鬼馬。

原來今次雲南之旅係Grace的生日之旅,她留言說:「And now I’m officially 33. This year, I realized more than ever the importance of valuing and appreciating every person’s uniqueness. Instead of trying to fit everyone into the same mold, I hope we can find harmony in connecting with each other’s differences. My birthday wish is simple: be kind to others and to yourself. Thank you to everyone who has ever been kind to me especially in a time of hardships and tears. You mean the world to me. Here’s to another year of growing up in love, friendships and God. Happy Birthday to me!(我正式33歲喇!今年,我比以往任何時候都更意識到重視和欣賞每個人的獨特性的重要性。我希望我們能夠在彼此的差異中找到和諧,而不是試圖讓每個人都適應同一個模式。我的生日願望很簡單:善待他人,善待自己。 感謝所有對我友善的人,尤其是在我艱難和流淚的時候。你對我來說意味著整個世界!祝又一年在愛、友誼和上帝中成長 ,祝我生日快樂!)」

雲南之旅除了靚景外,兩公婆都有享受當地美食,見餐廳中兩公婆享用中餐,枱中有一個插住蠟燭的蛋糕,而在場餐廳的員工和疑似食客都團團圍住,為Grace唱生日歌,不過由於人數眾多,令Grace全程尷尬傻笑,畫面相當可愛。今次Grace同嘉穎二人世界旅行,暫且放低三個寶貝仔Rafael、Yannick同Carlos,不過原來早於6月初,一家五口已經在香港著名餐廳Amigo食飯慶祝,更拍下相當有紀念價值的全家福,全家顏值都爆晒標,實在太令人羨慕。







